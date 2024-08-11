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必須提告IBA、JK羅琳！歐陽靖怒喊：不能因金牌被淡忘

歐陽靖（左）在社群大讚林郁婷，並呼籲政府必須提告IBA、JK羅琳。（組合照。翻攝自臉書、記者陳志曲攝）歐陽靖（左）在社群大讚林郁婷，並呼籲政府必須提告IBA、JK羅琳。（組合照。翻攝自臉書、記者陳志曲攝）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷頂住針對其生理性別種種質疑與汙衊，於本屆奧運女子拳擊57公斤級拿下金牌。對此，女星歐陽靖今（11）日在社群發文，呼籲政府：「請一定要持續對IBA與JK羅琳等人提告。」

林郁婷在巴黎奧運拳擊女子57公斤級擊敗波蘭選手，拿下金牌。（記者陳志曲攝）林郁婷在巴黎奧運拳擊女子57公斤級擊敗波蘭選手，拿下金牌。（記者陳志曲攝）

女星歐陽靖稍早在社群曬出，林郁婷親吻獎牌的照片，並表示：「覺得這件事情不能算了，任何霸凌別人的人或組織都不該全身而退。」並大讚林郁婷挺住風波，奪金證明自己，更坦言：「但如果被霸凌的是一般人，我想沒有人能承受。」事後更呼籲政府：「請一定要持續對IBA與JK羅琳等人提告，加油。

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歐陽靖認為這次針對林郁婷的攻擊，有一部份出自於網軍，並表示：「很大部分不是為了特定目的，他們只是某些國家組織製造出來⋯擾亂民主社會言論自由的機器。」而IBA（國際拳擊協會）已經被證實為特定國家政黨所把持的團體，「他們手上也有不少像JK羅琳這樣被洗腦的有力人士。」輿論延燒會更加的快速且傷人。

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文末，她呼籲大眾：「這口氣絕對不能隨著金牌的喜悅而被淡忘⋯」最後也對於林郁婷致出敬意：「謝謝林郁婷鼓舞了我們這些曾經承受莫名霸凌的人⋯」

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