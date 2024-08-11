宋芸樺不藏了！七夕幫冰球主唱搥背 驚爆「很被愛」

宋芸樺（左）、主唱王（好玩國際文化提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕成軍11年的冰球樂團，8月10、11日連開2場「早安 晚安 好喜歡」2024 Day By Day演唱會，2場演唱會總計4000人，一開賣隨即完售，足見冰球樂團越來越高漲的實力與人氣。

冰球樂團（好玩國際文化提供）

演唱會以網路交友傳情對話VCR開啟曖昧氛圍，冰球樂團登場時，身著挺拔的白色西裝化身白馬王子演唱《在2103公里之間》，主唱王率先高喊：「我們終於見面！Are you ready？」馬上點燃全場亢奮的情緒。

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演唱會準備期間，冰球樂團在網路上募集粉絲各種關於「愛」的影片，有對寵物們的疼愛、本命角色的迷妹之愛、對家人朋友約會對象的愛，剪輯呈現在演唱會上，浪漫可愛又溫馨的VCR，讓現場很多小可愛（粉絲名）感動爆淚。

宋芸樺（右）、鍵盤手蒙（好玩國際文化提供）

演唱會第一天恰好是七夕情人節，冰球樂團邀請合唱《不小心》的宋芸樺擔任特別嘉賓，宋芸樺以MV當中同款黑洋裝、性感黑絲襪的「出租情人」造型驚喜現身，與冰球樂團首度現場演唱該曲時，宋芸樺還與主唱王、鍵盤手蒙的貼身搖擺互動，引起翻天的害羞尖叫。

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全場熱情的反應，讓宋芸樺玩笑表示：「今天是我的專場，謝謝大家今天來。原來當歌手的感覺這麼快樂，很被愛，謝謝你們。」難得能和宋芸樺在現場一起合唱，主唱王藉機討拍：「《不小心》這首歌我撐得好辛苦，每次都我自己唱。好辛苦！」沒想到成功討到宋芸樺幫他搥背。

冰球樂團（好玩國際文化提供）

宋芸樺透露，最初是在廣播上聽到冰球樂團的《搖啊搖》這首歌，覺得這首歌相當好聽外，主唱的聲音很性感、有磁性，因此喜歡上冰球樂團的音樂，更開啟了後續合作的機緣，演唱會上她和冰球也唱了《搖啊搖》，唯有這一晚限定的版本，讓小可愛尖叫連連回應，掀起演唱會最高潮。

第二場演唱會的尾聲，冰球則無預警宣布明年1月11、12日將舉辦高雄場演唱會。

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