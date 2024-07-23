「堅挺不拔」老半天！冰球成員「巨根」曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕icyball冰球樂團即將在8/10、8/11在ZEPP NEW TAIPEIG舉辦【「早安 晚安 好喜歡」2024 Day By Day】首場大型演唱會，目前已進入準備期，但他們對小可愛（粉絲名）的愛永不停歇，繼與宋芸樺合作《不小心》、賤葆合作《HERO》後，驚喜發行第三首單曲《Never Gonna Stop》送給所有歌迷們。

「冰球」蒙。（何樂提供）

《Never Gonna Stop》回歸了冰球的本色風格，用浪漫的方式傾訴每一段遠距離戀愛之中，每個男生獨自排解思念、吐露愛意的方式。這次也找到替理想混蛋拍出《離開的一路上》千萬點閱MV的Austin導演助陣，在畫面中用了許多衛生紙當作象徵，讓所有男生應該一看MV就可以秒懂，冰球表示：「這是遠距離戀愛中另外一種想念對方的方式！」

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MV則由冰球Keyboard手蒙獨挑大樑出演男主角，由於上一首單曲《不小心》參一咖飾演想邀女孩跳舞的男孩，被宋芸樺大讚演戲時十分投入，這次竟華麗晉升MV男主角，是否會緊張？蒙回應：「有一點但就聽從Austin導演的指示然後投入演出就好！」鼓手士捷在MV中則飾演開門闖進房間目睹蒙沉醉其中及滿地衛生紙、尷尬愣在原地的室友，演出十分傳神。

「冰球」蒙。（何樂提供）

然而，拍攝當天的天氣十分炎熱，蒙頂著40度高溫在老屋拍攝超過10小時，更只穿一件白色吊嘎加四角內褲上陣，並在內褲當中黏上「假巨根」，幾乎有半天的時間下半身都呈現「堅挺不拔」的樣子，笑壞全場。導演還給蒙一個角色設定參考，是電影《春光乍洩》中在房間獨舞的張國榮，蒙表示從小到大就常聽Michael Jackson的音樂，因此很多舞步算是已經內化於身體之中了，正式開拍時也秀出獨有的舞步，更可以持續好幾分鐘都不停，直到導演喊卡為止，讓一旁的工作人員稱讚表演十分厲害跟敬業。

冰球樂團。（何樂提供）

冰球樂團。（何樂提供）

蒙害羞表示，其實平常他都穿長褲居多，原因竟是因為他覺得自己的腿毛蠻多想遮一下，這次為了拍MV竟直接從長褲變成只穿內褲，蒙笑說為了此次拍攝他還將腿毛除掉一些，但竟然被現場的工作人員笑問：「你確定除過了?」蒙則馬上說：「所以就知道原本腿毛有多炸裂了吧？」MV拍到近尾聲時，另外的兩位團員主唱王跟貝斯手Nelson也來現場探班，看了幾顆蒙演戲的鏡頭也都大力稱讚他的演技：「很有一回事欸！」冰球更坦言未來的MV不排除有可能會變成團員輪流出演MV。

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