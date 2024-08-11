加藤鷹有台灣徒弟了！暗黑IU一天高潮7次 練好金手指DIY

〔記者張釔泠／台北報導〕活動天王蜆仔訪問AV界的傳奇人物加藤鷹，加藤鷹在TRE台北國際成人展上宣布好消息，將來台開班授課傳授愛愛技巧，加藤鷹笑說：「學完課程之後，雖然沒辦法讓你變成加藤鷹，但可以讓你的另一半幸福滿滿。」

蜆仔（右）、加藤鷹。（大象傳媒提供）

加藤鷹在AV界有「性愛帝王」稱號，他的右手有「金手指」及「神之手」之稱，征服超過1萬2000名女優，蜆仔表示懷著一顆學習的心，看可否鍛鍊好技能，沒想到當場被加藤鷹打槍臉蛋NG，無法當頂級男優，但事後也誇讚他的主持才華。

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艾悠。（大象傳媒提供）

活動最大亮點是有暗黑IU之稱的艾悠驚喜現身，艾悠說：「一直仰慕加藤鷹老師的才華。」帶著拜師禮請求加藤鷹收她為女弟子，加藤鷹當場應允認證艾悠為第一位台灣的女徒弟。

艾悠拜師加藤鷹。（大象傳媒提供）

艾悠表示自己在愛情動作片的領域喜歡主導、是肉食女，也是騎乘式的高手，鼓勵女生最了解自己的身體，有需要的時候，可以服務自己，一直以來需求量很大，曾經24小時有7次高潮，如果學習金手指的技能，就可以隨時滿足。

都幾根（左起）、蜆仔、加藤鷹、大象傳媒強尼、艾悠。（大象傳媒提供）

加藤鷹在活動上也對於大象傳媒的AV男優都幾根，現場進行鑑賞，加藤鷹對男優身材露出滿意的笑容，並且捏了一下男優的奶頭表示，前途無可限量。大象傳媒也邀請加藤鷹現身拍片現場指導，希望旗下女優、男優得到前輩指點之後，可以讓作品更提升。

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