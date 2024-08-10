Yuri濃妝全卸曝「清純素顏」！罩衫沒穿好炸渾圓巨球太反差

Yuri擁有甜美臉蛋與火辣身材。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕樂天啦啦隊女孩「Yuri」陳怡叡擁有高顏值及火辣身材，因此被封為「地表最正啦啦隊」，經常在社群分享生活的她，在七夕情人節之際，也不吝嗇曬出火辣福利照，讓粉絲們大飽眼福。

Yuri不吝嗇分享好身材。（翻攝自IG）

Yuri在IG曬出一系列出國度假的美照，與平時在球場上應援的模樣不同，Yuri臉上僅有清淡妝容近乎素顏，上身穿著黑白紋路的針織深V背心，外搭一件白色罩衫，下半身則是同色系寬鬆條紋長褲，傲人的渾圓雙峰呼之欲出，外套也隨著擺拍姿勢不同，讓香肩若隱若現，清秀臉蛋上掛著甜美笑容，與火辣身材形成鮮明對比。

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Yuri近乎素顏出鏡。（翻攝自IG）

事實上，日前Yuri才被傳出熱戀身家1400億的鞋業富二代，甚至被目擊進出男方的豪宅過夜，不過對此她僅表示與對方是工作上認識的朋友。而這組辣照曝光後，也吸引不少網友紛紛笑虧，「男友是小開？ 恭喜呀」、「是富商男友耶」、「除了美還是美」、「開心小叡要一直開心下去！」

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