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AI女神李珠珢忘不了台灣！曬「超台美食」網嗨：等妳來當小公主

李珠珢日前隨隊來台應援。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓職棒起亞虎啦啦隊成員李珠珢，因為一段「三振舞」影片爆紅，精緻的臉蛋讓她被粉絲譽為「AI美人」，日前隨隊來台參加富邦悍將「G！POP流行音樂節」，吸引不少球迷進場一睹女神風采。已經回到韓國的她，被發現似乎仍忘不了在台灣的回憶，在IG曬出台灣美食，讓粉絲嗨翻。

李珠珢分享台灣美食。（翻攝自IG）

李珠珢日前才被發現將來台所PO的IG限時動態設成精選，並命名為「TW」，點進去滿滿都是她在台灣的回憶。昨（9）晚她再度上傳超台美食照「炸物拼盤」，可見上面還有歡迎卡片，寫著「Welcome to Taiwan. Have a nice day.（歡迎來台灣，祝這一天過得愉快）」，以及6位來台的起亞虎啦啦隊員的合照。

許多粉絲敲碗李珠珢再次來台。（翻攝自IG）

李珠珢這次來台掀起不少話題，返回韓國後，不少粉絲仍關注她的一舉一動，紛紛到她的IG貼文下留言表示想念她，「來台灣當小公主吧，忘掉在韓國的不愉快」、「妳最可愛來台灣吧」、「加油啊有機會再來台灣！！一定進場加油」、「我在台灣等妳」。

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