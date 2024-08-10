炎亞綸改名「媽媽很難過」 曝4位數請老師選字藏玄機

〔記者蕭方綺／台北報導〕炎亞綸、石知田主演的科幻影集《Q18量子預言》近日將播出，他和石知田、李千娜和導演周美玲今一起出席特映會，被問到他去年把本名「吳庚霖」改為「吳秉孺」，坦言自己在這段沉寂時間尋求玄學幫助，還說：「本來就想改，感覺自己在一個容易波動的人生當中，想尋求安穩的狀態。」還指出改名很麻煩，光是銀行戶頭就弄很久，媽媽也很難過他改名。

《Q18量子預言》特映會；炎亞綸（左起）、導演周美玲、李千娜、石知田。（記者陳奕全攝）

他話鋒一轉，指出花了4位數找命理老師幫他改名，而他選擇的「孺」是因爲他生肖屬牛，需要生肖老鼠來幫助，至於改名後生活是否有改變？他回：「還是自己狀態比較重要。」而他今也認愛交往3年的伴侶，搞笑問他對方是否屬鼠，可以幫助他？他打蛇隨棍上搞笑回：「我太晚問老師了！已經無法後悔。」接著透露對方屬馬，看來另一半不是22歲就是34歲。

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而他久未公開面對媒體，今現身依然談笑風生，他解釋身邊都是熟悉的人，像是導演周美玲在這段期間也常和他碰面聚會、討論議題，因此有很多的安全感，被問受訪前是否緊張失眠？「我睡得蠻好的，昨天有應酬喝了點，所以有一點鼻音。」

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