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假奶風波後首露面！紀卜心0偽裝朝聖咖啡廳全被拍

紀卜心（右）與小吳（左）共同創立的手搖店，近日爆出乳源標示不清爭議。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星紀卜心與網紅小吳共同創立的手搖店，因爆出乳源標示不清而引發爭議，紀卜心道歉後在社群回嗆網友「你是文盲」，再度遭到炎上，事後正式發文致歉，近日才首度露面曝光近況。

紀卜心被炎上後首度更新近況。（翻攝自IG）

事隔6天，紀卜心終於在社群分享自己的近況，可見她曬出朝聖新開幕咖啡廳的美照，身穿白色露肩上衣、黑白格紋褲，臉上帶著粗框眼鏡。昨（9）再度上傳自己到關渡咖啡廳的美照，身穿白色針織無袖上衣，坐在咖啡廳內微笑擺拍，神情輕鬆愉快。貼文曝光後，不少網友留言大讚她很美，但仍有許多人對於手搖店爭議表示不滿。

紀卜心透露自己朝聖了新開幕的咖啡廳。（翻攝自IG）

事實上，針對飲料店爭議以及失言風波，紀卜心於上個月31日發聲明致歉，解釋自創名稱「熟成生乳」的原因，是為了看起來好喝，但絕非想誤導消費者是鮮奶茶，至於罵網友是「文盲」一事，她表示深刻道歉，「當下再怎麼難受都不應該這樣回覆，我完全對我講出的話負責任。我向該名網友慎重的道歉，對社會大眾做了不好的示範，我會檢討」。

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