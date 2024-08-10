炎亞綸沉寂14個月 新造型「吐4字」首現身

〔記者蕭方綺／台北報導〕炎亞綸、石知田主演的科幻影集《Q18量子預言》2022年殺青，原本去年要播出，卻碰上炎亞綸被控拍攝持有少年私密片，近來一審獲判緩刑，該劇準備「重見光明」，而炎亞綸今出席該劇特映會，以一頭挑染金髮現身，狀態好、氣色看起來也頗佳，他一上台立刻說：「好久不見！」這也是他事發後，沉寂14個月首度正式接受媒體訪問。

炎亞綸。（記者陳奕全攝）

他說劇中有量子糾纏、能量手能，但劇情依舊纏繞在人類的愛，剛剛在後台聊到量子科學和哲學、玄學包裝再一起，大家這幾年盛行聊哲學，而他戲裡由炎亞綸扮演的量子AI 仿生人「黑子」、石知田飾演「白子」，是劇中李銘順為了陪伴兒子，談及未來AI盛行，他打趣稱：「演員這職業很危險，要被取代了。」

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炎亞綸（左）今和石知田一起出席影集《Q18量子預言》特映會。（記者蕭方綺攝）

導演周美玲表示《Q18量子預言》從開始編劇到現在準備播出經歷了三年，她還特別參加了量子研習營，最後也順利了拿到證照。由於男主角之一的石知田是台大高材生，他的學歷背景也是和理工有關，所以劇本他很有興趣鑽研，他笑說在拍的時候和炎亞綸聊天，沒想到炎亞綸對於玄學、理工、人性真的很懂。

由於兩人在劇中飾演AI，對人類的感情充滿好奇，其中一場戲兩人為了體驗人類感情的吻戲，炎亞綸笑說：「這是他人生中最沒有感情的一場吻。」石知田在旁邊笑說：「就是少了一味！」由於戲中兩人的戲服都是量身訂做，所以在拍攝的過程中，身材都不能走鐘，因為胖一點，服裝就會很明顯地顯現出胖瘦。炎亞綸分享，在拍攝過程，都會帶著石知田一起去健身，在拍攝期的尾端，他的衣服也明顯變緊繃，但他很驕傲地說：「這是身體變壯！」

而這次讓演員感覺最特別的是，這次拍攝用了大量的動畫和LED棚及綠Key，這種拍攝方式也十分考驗演員們的演技，演出必須靠自己想像。炎亞綸則笑石知田：「他拍的時候很尷尬！」從拍攝到播出共經歷了三年，李千娜還生了一個小孩，炎亞綸則驚訝的表示「原來妳又生了」，讓李千娜作勢回：「你都不關心我。」

《Q18量子預言》8/15起每週五晚上十點於三立都會台首播，OTT平台也將於LINE TV、MyVideo 及戲劇官方YouTube 於8/17 週六凌晨0 點上架，8/23 起每週五晚上11 點上架，全劇共8集，首週連播2 集，之後每週更新1集。

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