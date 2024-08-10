貓奴實測《噤界》抱貓逃亡！840萬人次目睹衝擊真相

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《噤界》系列最新作品《噤界：入侵日》在全球熱賣近2.6億美金（約80億台幣），故事回到外星物種降臨地球展開掠殺的第一天，奧斯卡得主露琵塔尼詠歐飾演的癌末患者，在片中抱著寵物貓安靜逃亡，否則被怪物抓到必死無疑。

露琵塔尼詠歐在《噤界：入侵日》抱著寵物貓安靜逃亡。（MyVideo提供）

電影上映後在tiktok掀起另類挑戰，網友好奇抱貓逃跑牠真的不會發出聲音嗎？一位抖音帳號「birchcanread」便抱家中6貓實測，短短1分22秒影片吸引840萬次點閱，近9000則留言圍觀真相，結果竟只有2隻貓咪通過不出聲測試。另一位貓奴「sustopodcast」則是抱起貓錄開場，才剛踏出鏡頭外，寵物貓就喵出聲，他字幕搞笑寫「我已死」，也吸引760萬人觀看。

請繼續往下閱讀...

而事實上，《噤界：入侵日》裡的貓咪佛羅多，是由兩隻貓咪「尼可」與「小肉排」在動物訓練師的指導下輪番上陣，導演麥可薩諾斯基曾解釋佛羅多在這個故事裡是不可或缺的角色，因為牠代表著小莎在患病前曾經熟悉的生活，「安寧療護的病患在世界末日來臨時，並不一定會想追求生存，但佛羅多成為她可以重新接軌過往人生的契機。」

《絕地戰警：生死與共》本月在MyVideo上架。（MyVideo提供）

《噤界：入侵日》搶先版本月在MyVideo上架，為回饋影迷也推出租借或購買就有機會將「貓咪減壓捏捏樂」、「白噪音助眠器」、「托特包」等電影周邊帶回家。此外，新片還有《絕地戰警：生死與共》、《非紳士特攻隊》等動作片，還有「名偵探柯南」《特別總集篇 名偵探柯南 vs. 怪盜基德》，都將在8月滿足影迷視聽享受。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法