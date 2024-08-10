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娛樂 歐美

尚恩曼德斯親曝迷失自我！走過低潮「音樂是解藥」

〔記者許世穎／綜合報導〕加拿大創作男神、「全民男友」尚恩曼德斯前年宣布因心理健康因素而暫停巡演後，便鮮少出現在大眾目光前，上週他正式宣佈將發行暌違4年的全新專輯《Shawn》，昨（9）日更搶先推出首波雙單曲《Why Why Why》和《Isn't That Enough》。他感性透露兩年前曾迷失自我，並對於進錄音室感到恐慌，挺過低潮後表示：「音樂真的可以是解藥！」

尚恩曼德斯搶先推出首波雙單曲正式回歸。（翻攝自IG）

尚恩2022年巡演「Wonder: The World Tour」演出7場後就宣布取消後續所有北美與歐洲等場次，當時他PO長文表示：「這次巡演開始時我非常興奮，因為終於能在疫情後重返現場演出；但現實是，我完全沒有準備好面對巡演的艱難。」經過與團隊討論並諮詢健康領域專業人士後，他決定要花一些時間重整步伐，並在未來以更強大的姿態回歸。

這段經歷彷彿也呼應了這次最新主打歌《Why Why Why》中的歌詞：「我從舞台上走下來時一無所有，所有的燈光都讓我感到困擾。但我又在這裡，重新唱起歌來，為什麼，為什麼，為什麼？安慰我的心靈」，赤裸唱出面對舞台的艱辛。

尚恩曼德斯親吐心聲。（翻攝自YouTube）

此次尚恩以全新蓄鬍造型回歸，也選在美國時間8日，也就是他26歲生日的這一天發行兩首全新單曲，展現全新成熟面貌。說起即將到來的全新專輯，尚恩感性表示音樂是他的解藥，「兩年前，我覺得我迷失了自己；一年前，我無法在進入錄音室時感到不恐慌，所以現在能完成這 12 首美麗的歌曲，對我來說就像是個禮物。」

尚恩更感性感謝家人朋友以及歌迷一路以來的支持，「生命可以很殘酷，但能有一小群你很相信的人陪你一起度過，會讓一切都變得更好。我不知道我怎麼度過這幾年的，更別提要如何在沒有你們的支持下做這張專輯。」《Why Why Why》和《Isn't That Enough》已於數位平台已經上線，專輯《Shawn》預計10月18日正式推出。

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