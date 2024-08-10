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娛樂 音樂

巴奈、柔米感激城隍爺保佑 勇奪金曲獎現身還願了

〔記者陽昕翰／台北報導〕原住民歌手巴奈奪下本屆金曲獎的最佳台語專輯，柔米則獲得最佳客語歌手的肯定，她們相約回到台北霞海城隍廟唱歌還願，非常感謝城隍爺的保佑。

巴奈獻唱歌曲還願。（錦川音樂提供）

巴奈、柔米帶著吉他為神明獻唱，廟方為了這場有意義的活動，暫時停止其他香客參拜，讓城隍爺與其他眾神享受這場音樂饗宴。

柔米選唱了《星仔出發》，她表示：「第一次站在神明面前彈吉他，感受很特別，也覺得充滿力量，真的很感謝每位神明跟廟方一路以來的照顧。」

巴奈則帶來充滿勸世意味的《鯪鯉》，提醒大家要好好做人，「小時候媽媽常帶我去廟裡拜拜，希望可以成為老師，結果因為自己太愛唱歌，才成為歌手，今天透過《鯪鯉》這首勸世歌，相信也跟神明的期望相同吧。」

巴奈（右）、柔米（左）到台北霞海城隍廟唱歌還願。（錦川音樂提供）

巧合的是，去年底巴奈、柔米曾在廟前的戶外廣場舉辦音樂會，相隔半年都抱回金曲獎，覺得相當神奇。

巴奈表示，當時純粹想來唱歌給神明聽，也跟大家分享不一樣的台語作品，沒想到真的願望成真了；柔米則說：「第一次出母語作品，然後第一次跟巴奈一起演出，竟然還是第一次一起拿金曲獎，真的很感謝眾神一直以來的保佑。

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