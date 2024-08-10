70年代「護國神山」不是台積電！王偉忠曝性感女神竟是「她」

〔記者蕭方綺／台北報導〕「娛樂教父」王偉忠發想、撰寫，將在9月展開「2025老派社會觀察曆」募資活動，邁入第7年的老派日曆中，以幽默詼諧的文字搭配台灣1950至2010年代的社會上的大小事，重現令人懷念的經典影視、綜藝娛樂與懷舊美食，陪讀者細細觀察台灣60年來社會演進。

王偉忠受邀撰寫「老派社會觀察曆」。（金星文創提供）

王偉忠在「2025老派社會觀察曆」以老新聞報導為主題，幽默呈現年代差異。例如1970年的「護國神山」，並非如今的台積電而是鳳梨，為台灣賺進大筆外匯，而「津津蘆筍汁」上的比基尼女郎則是王偉忠高中時期所能接近最「性感」的象徵。

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一則1962年的馬戲團老廣告，讓王偉忠想起小時候看馬戲團的興奮、甚至還能想起當時在空氣中浮動的動物味，讓幼年的他覺得好奇又開心，「2025老派社會觀察曆」每日訴說一則社會大小事，精選超過300則老報紙版面，以輕鬆幽默的方式介紹台灣各時代的社會歷史。

王偉忠受邀撰寫「老派社會觀察曆」。（金星文創提供）

籌備期間，王偉忠閱讀大量的老報紙，從「以埃戰爭」讀到「海狗丸」，每一頁都喚起許多回憶，化為一段段令人捧腹大笑又充滿情感的懷舊故事，日曆上不只記載日期，還介紹一段新聞事件、一位經典明星藝人、一個經典節目或一道古早味料理的記憶重現，開啟朋友、親子三代之間更多話題。

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