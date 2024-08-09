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娛樂 最新消息

張齡予赴會「朝露男子」 推動台灣愛滋友善社會

張齡予與協會共同製作親切動人的「早安圖」。（露德協會提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕擔任台灣露德協會年度公益大使，呼籲社會大眾齊心推動「台灣愛滋友善社會」，張齡予邀請社會大眾同理感染者生活中所遭遇的困境，如就業、就醫、社交等歧視。

張齡予帶領外景節目「迺齡趙腳」團隊，與「朝露男子」（身受藥癮之苦，部分為愛滋感染者的學員）相見，以他們親手栽種的當地食材，共同架起天然廚房，用愛烹調出友善「心」滋味。

張齡予表示，自己在學生時期便長期關注性別議題，也有當過愛滋相關組織的志工，在與感染者朋友們實際接觸後，不會排斥，不會懼怕，遑論歧視。如今身為國際健康管理師、健康節目主持人，更明白現代醫學已經可以有效控制病毒，定期服藥下，達到U=U（Undetectable = Untransmittable，測不到病毒等於不具傳染力），便形同慢性病，感染者仍能夠如同一般人，好好生活。

張齡予與國民藍帶主廚黃迺恆一起使用「朝露農場」的食材做料理。（露德協會提供）

張齡予進一步指出，在與露德協會接觸後，也發現了更深一層的「藥愛」（Chemsex）課題，在「朝露農場」生活的學員除了藥癮者的身分外，部分學員還揹負著感染者身分，然而他們並不像一般的刻板印象：活得陰暗、沒尊嚴，反倒是奮力在陽光下做農活，每個人都維持著體面的樣貌，在逆境中也未曾放棄對生命的熱愛。張齡予說，「我們一起活在台灣，沒有人可以自外於任何弱勢處境，給他們再起的力量與勇氣，也是幫助我們建構起更美好的社會，也希望下一代的孩子們能夠活在沒有歧視、平等，充滿愛的世界。」

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