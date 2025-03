胡御柔/核稿編輯

〔娛樂頻道/綜合報導〕中國外交部長王毅昨表示,台灣在聯合國的唯一稱謂就是「中國台灣省」,許多藝人都跟進在轉發《央視新聞》「#台灣唯一稱謂就是中國台灣省#」微博,向來親中的歐陽娜娜火速轉發,還有妹妹歐陽娣娣同步發文。

歐陽娣娣目前是女團成員。(翻攝微博)

歐陽娣娣是歐陽龍與傅娟的小女兒,目前以限定女團Gen1es出道發展,她去年到泰國參加WeTV選秀節目《創造營亞洲》,最終奪下第八名,目前以限定女團Gen1es發展。

事實上之前歐陽娣娣在錄製選秀節目時,就公開表示「I’m DiDi from China, Please give me support on #CHUANGAsia,這是我們的時刻!我是歐陽娣娣,來自中國,請來支持我吧!」讓小粉紅看了拍手叫好。

