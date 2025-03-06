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黃子佼享天倫 引網怒喊抵制孟耿如拒看《與惡2》！製作人回應了

孟耿如參演的《我們與惡的距離2》遭網友抵制喊話「拒看到底」。（翻攝自公視戲劇YouTube）孟耿如參演的《我們與惡的距離2》遭網友抵制喊話「拒看到底」。（翻攝自公視戲劇YouTube）

〔即時新聞／綜合報導〕藝人黃子佼2023年捲入#MeToo風波，甚至被查出持有未成年性影像，遭法院一審判處8個月徒刑，但尚未定讞。近日，他與妻子孟耿如被目擊帶著女兒外出，享受家庭時光，畫面曝光後，再度掀起熱議。部分網友認為黃子佼未真正受到應有的懲罰，揚言抵制孟耿如參演的《我們與惡的距離2》，更喊話「拒看到底，直到她的戲份被刪光為止」。對此，《我們與惡的距離2》製作人回應了。

昨（5）日黃子佼被直擊與孟耿如、女兒小玉米在新北三峽的咖啡廳與友人聚會，氣氛輕鬆愉快，彷彿已走出醜聞風波。然而，該畫面一出，立即在Threads上引發論戰，許多網友認為他的行為難以被社會原諒，「加害者逍遙法外，受害者呢？」、「拒看《與惡2》，不給任何機會洗白！」留言區也湧入大量「+1」聲援抵制行動。

孟耿如參演《我們與惡的距離2》的消息立即在Threads上引發論戰。（翻攝自Threads，經馬賽克處理）孟耿如參演《我們與惡的距離2》的消息立即在Threads上引發論戰。（翻攝自Threads，經馬賽克處理）

孟耿如因丈夫醜聞而形象受影響，儘管她曾一度淡出演藝圈，直到去年驚喜現身《我們與惡的距離2》預告片，並在片中含淚說道：「只要有那麼一點點該做的理由，我們就不應該放棄。」

這句台詞原本為劇情鋪陳，卻因現實情境，讓部分網友感到諷刺，直言「這句話她還說得出口？」、「身為黃子佼的妻子，她有什麼立場談正義？」。不過，也有網友同情孟耿如，認為她也是受害者，「她只是個媽媽，為了孩子選擇低調過生活，何必對她落井下石？」。

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對於外界要求刪除孟耿如戲份的聲音，《NOWnews今日新聞》致電製作人林昱伶，詢問劇組是否會做出調整，她僅以「這件事我不好回答，謝謝你哦！」回應，未正面說明孟耿如的戲份是否會受影響。此外，該劇的正式播出時間目前仍未公布，未來是否因輿論壓力做出更動，仍待觀察。

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