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爆料王定宇曖昧神秘女被求償180萬 葛斯齊出庭：傳女子作證

葛斯齊爆料指，立委王定宇涉與神秘女子搞曖昧。（記者溫于德攝）葛斯齊爆料指，立委王定宇涉與神秘女子搞曖昧。（記者溫于德攝）

〔記者溫于德／台南報導〕針對葛斯齊連日爆料指，立委王定宇涉與神秘女子搞曖昧，王決定向葛求償180萬元。台北地院下午首度開庭，葛為自證有盡到查證義務，當庭聲請傳喚這名女子作證，也要求該女子與王定宇當庭對質，以確認女子與王彼此認識。

葛斯齊庭外受訪指王定宇自稱完全不認識這名女子，「不認識怎麼會有這樣的訊息」；葛也說，所有事情都經他一再查證，不是只有單方面的確認。

相關新聞：葛斯齊爆料與神秘女搞曖昧 王定宇駁：已提刑、民事告訴

葛斯齊去年強調王定宇傳訊息「我想要妳」給神秘女子，同時要求女子碰面前，先拍照以「鑑定」服裝，後來葛又爆料王定宇傳訊息的對象，是2021年前往王服務處潑漆「Ｘ人妻很爽嗎」、「王定宇上別人老婆可惡王八蛋」的醫師娘。

王定宇指葛斯齊的言論已侵害其名譽權。（資料照）王定宇指葛斯齊的言論已侵害其名譽權。（資料照）

事後王定宇指葛斯齊的言論已侵害其名譽權等，提告求償180萬元。北院下午開庭時，葛親自到庭，除聲請傳喚女子與其擔任醫師的前夫作證外，也希望能調閱潑漆案的警詢筆錄。

面對法官詢問這名女子是否有必要與王定宇對質？王定宇委任律師說會再與當事人確認，另無必要調閱警詢筆錄，因為與本案無關。法官庭末諭知候核辦。

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