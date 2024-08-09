陳詩媛接機遭譙！致歉還原真相 王齊麟一句話成「關鍵鐵證」

陳詩媛（左）昨現身接機卻遭酸民批評，氣得男友王齊麟發聲反擊。（記者姚介修攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋出征2024巴黎奧運摘金，7日一早凱旋歸國，「十元」陳詩媛也現身為男友王齊麟甜蜜接機，沒想到此舉卻遭批「搶奪選手風采」。沉默2天，陳詩媛今（9日）親上火線道歉，並透露事件發生原委，與王齊麟早前的說法如出一轍，成為強而有力的「關鍵鐵證」。

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陳詩媛稍早首度回應外界質疑，針對申請進入管制區接機，遭譙搶奪選手風采一事，她解釋是因為王齊麟想要第一個看見自己，「我其實也不太了解事情是如何運作的，但我當時認為我跟他一起的那段路不會是什麼重點，只是他下飛機走去拿行李的那段路，因為聯訪其實是在外面，所以之後的其他地方我完全沒有靠近他，因為我是第一次經歷這種事。思考的不夠完全這部分我很抱歉。」

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事實上，王齊麟7日光榮返國當天，在機場見到女友陳詩媛就立刻祭出摸頭殺，閃瞎現場所有球迷與媒體。慣性在Threads上海巡的王齊麟，當日也回應粉絲表示：「能一出機場就見到朝思暮想的人很幸福！」一席話印證了陳詩媛表示男友想要第一個看見自己的說法，更成為護愛的關鍵鐵證。

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