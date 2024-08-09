晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳詩媛接機遭譙！致歉還原真相 王齊麟一句話成「關鍵鐵證」

陳詩媛（左）昨現身接機卻遭酸民批評，氣得男友王齊麟發聲反擊。（記者姚介修攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台灣羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋出征2024巴黎奧運摘金，7日一早凱旋歸國，「十元」陳詩媛也現身為男友王齊麟甜蜜接機，沒想到此舉卻遭批「搶奪選手風采」。沉默2天，陳詩媛今（9日）親上火線道歉，並透露事件發生原委，與王齊麟早前的說法如出一轍，成為強而有力的「關鍵鐵證」。

相闗新聞：陳詩媛道歉了！挨轟進入機場管制區 親上火線發聲揭內幕

陳詩媛稍早首度回應外界質疑，針對申請進入管制區接機，遭譙搶奪選手風采一事，她解釋是因為王齊麟想要第一個看見自己，「我其實也不太了解事情是如何運作的，但我當時認為我跟他一起的那段路不會是什麼重點，只是他下飛機走去拿行李的那段路，因為聯訪其實是在外面，所以之後的其他地方我完全沒有靠近他，因為我是第一次經歷這種事。思考的不夠完全這部分我很抱歉。」

相關新聞：麟洋2女友都接機「唯獨陳詩媛被罵爆」！網點2行為挨轟

事實上，王齊麟7日光榮返國當天，在機場見到女友陳詩媛就立刻祭出摸頭殺，閃瞎現場所有球迷與媒體。慣性在Threads上海巡的王齊麟，當日也回應粉絲表示：「能一出機場就見到朝思暮想的人很幸福！」一席話印證了陳詩媛表示男友想要第一個看見自己的說法，更成為護愛的關鍵鐵證。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中