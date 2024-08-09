晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陳詩媛道歉了！挨轟進入機場管制區 親上火線發聲揭內幕

陳詩媛日前因接機王齊麟，遭酸民嗆太高調。（翻攝自IG、資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳詩媛日前因接機王齊麟，遭酸民嗆太高調。輿論延燒2天後，陳詩媛今（9）日親自於Threads留言區道歉：「思考的不夠完全這部分我很抱歉」。

陳詩媛今（9）日親自於Threads留言區做出回應。（翻攝自Threads）

陳詩媛9日首度現身回應，對於被批准進入機場管制區，她解釋「進去管制區只是因為齊麟說想要第一個看到我，我其實也不太了解事情是如何運作的，我當時認為我跟他一起的那段路不會是什麼重點，只是他下飛機走去拿行李的那段路，因為聯訪其實是在外面，所以之後的其他地方我完全沒有靠近他。因為我是第一次經歷這種事，思考的不夠完全這部分我很抱歉。」

接著針對奧運開始前就拍攝的IG影片，陳詩媛表示：「再來你們說的那些影片其實都是奧運出發前拍的，就連新搭檔的都是好久以前拍好的，當時只是希望可以藉由影片讓大家看到選手的另一面。我沒有什麼面對媒體的經驗，處理不夠圓滿，佔用大家的資源很抱歉，但也希望大家不用再浪費時間放大檢討我的每個行為」。

陳詩媛也強調從來沒有想要搏版面，「有居心會搞成這樣嗎？我們發的採通只是給前幾日不斷詢問的幾家媒體做個小採訪，只是到了現場直接被包圍。當時他們還要我在奧運背板前受訪，我們一直拒絕，希望大家也有看到這一面」。

 

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中