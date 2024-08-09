陳詩媛道歉了！挨轟進入機場管制區 親上火線發聲揭內幕

陳詩媛日前因接機王齊麟，遭酸民嗆太高調。（翻攝自IG、資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳詩媛日前因接機王齊麟，遭酸民嗆太高調。輿論延燒2天後，陳詩媛今（9）日親自於Threads留言區道歉：「思考的不夠完全這部分我很抱歉」。

陳詩媛今（9）日親自於Threads留言區做出回應。（翻攝自Threads）

陳詩媛9日首度現身回應，對於被批准進入機場管制區，她解釋「進去管制區只是因為齊麟說想要第一個看到我，我其實也不太了解事情是如何運作的，我當時認為我跟他一起的那段路不會是什麼重點，只是他下飛機走去拿行李的那段路，因為聯訪其實是在外面，所以之後的其他地方我完全沒有靠近他。因為我是第一次經歷這種事，思考的不夠完全這部分我很抱歉。」

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接著針對奧運開始前就拍攝的IG影片，陳詩媛表示：「再來你們說的那些影片其實都是奧運出發前拍的，就連新搭檔的都是好久以前拍好的，當時只是希望可以藉由影片讓大家看到選手的另一面。我沒有什麼面對媒體的經驗，處理不夠圓滿，佔用大家的資源很抱歉，但也希望大家不用再浪費時間放大檢討我的每個行為」。



陳詩媛也強調從來沒有想要搏版面，「有居心會搞成這樣嗎？我們發的採通只是給前幾日不斷詢問的幾家媒體做個小採訪，只是到了現場直接被包圍。當時他們還要我在奧運背板前受訪，我們一直拒絕，希望大家也有看到這一面」。

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