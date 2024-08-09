中丸雄一新婚7月帶女大生上摩鐵 爽完帶妻赴美看大谷翔平

日本男團KAT-TUN成員中丸雄一（左）和妻子笹崎里菜。（本報合成圖，翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本男團KAT-TUN成員中丸雄一結婚才7個月就被狗仔抓包私約女大學生開房偷腥，但女大生否認兩人有逾矩行為。電視台人員透露中丸雄一是個徹徹底底的「肉食男」，特別喜歡和妹子廝混。且中丸雄一7月4日找大學生摩鐵開房，7月中就帶著新婚妻子笹崎里菜到美國度蜜月，兩人還去看了大谷翔平打棒球。

中丸雄一雖然是肉食男，但是帶女生去開房間時卻未曾發生肉體關係。（翻攝自X）

《週刊文春》針對中丸雄一找女大生摩鐵開房一事意外沒有使用「外遇」字眼，僅以「密會」形容他與女大生之間的關係。中丸雄一所屬公司STARTO娛樂也表示藝人只是做了「欠缺自覺和責任感的行為」。《體育日本報》則持續追蹤並採訪到電視台工作人員，得到消息：中文雄依從以前開始就會搭訕女生、對女生非常積極，但這種積極僅在帶女生開房之前，真的開房後不知道為什麼都不會發展出體關係。

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笹崎里菜與中丸雄一從美國度蜜月回來之後就爆發老公偷腥。（翻攝自X）

《女性自身》指出，中丸雄一7月中旬帶著老婆笹崎里菜去美國度蜜月，還看了大谷翔平在洛杉磯道奇體育場的比賽。中丸雄一是大谷翔平的球迷，早在大谷翔平為洛杉磯天使隊效力時，中丸雄一就曾經去看過比賽，並當作美好回憶。

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