改編溫碧霞真實故事桃影登場！ 迎7月「鄉野傳說」大亂鬥

香港女星溫碧霞親自監製並且演出《我們的十八歲》。（桃園電影節提供）

〔記者許世穎／台北報導〕第11屆桃園電影節今公布最後壓軸片單公布！「遷言萬語----人生廣角鏡」、「遷奇百變----電影萬花筒」兩個單元，帶領觀眾透過電影鏡頭，跨越地理與時間的限制，進入包羅萬象的人生故事，以及繽紛多變的光影世界。

其中有香港性感女星溫碧霞親自監製、改編自身故事的《我們的十八歲》；也有全球都市傳說與鄉野奇譚大集合，短片《阿主》中的台灣調皮地基主、《山女》來自18世紀日本東北山區，更有現代阿根廷恐怖的吃人黑洞《噬血深淵》；更有不可思議的藝術名家跨世紀相遇，紀錄片《靠近維梅爾》呈現名畫《戴珍珠耳環的女孩》印象派大師，遇上《長安三萬里》飄逸灑脫的詩仙李白！

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《噬血深淵》以恐怖吃人黑洞隱喻黑暗現實。（桃園電影節提供）

「遷言萬語----人生廣角鏡」15部影片最大的特點是，以女性觀點、反映真實人生的作品特別多。特別引人注目的是，由90年代香港性感女星溫碧霞擔任監製，改編自她本人少女時代真實故事的《我們的十八歲》，由兩個調景嶺女孩的成長過程，側寫香港社會的變化。

曾在坎城影展「一種注目」單元獲獎的《再見了！茱莉亞》透過分別位在南北蘇丹的兩名女性，因一場謀殺案交織在一起的命運，以驚悚手法，暗喻政治社會；來自日本的紀錄片《沖繩炙戀》導演砂入博史紀錄攝影家石川真生以沖繩女性身份，周旋於駐紮於當地的非裔美國大兵之間的狂野青春。

台灣紀錄片《跌跌撞撞的圓夢者》全程跟隨小兒麻痺患者、「生命勵樂活輔健會」秘書長宋立蓉及創辦人陳奇峯伉儷，陪伴身障者以手搖自行車勇闖環島的真情旅程；《願未央》由作家朱天文帶領老搭檔、大導演侯孝賢劇組班底，以女兒充滿愛的視角，橫跨兩岸重新編織知名作家父母朱西甯與劉慕沙的人生軌跡。

《積存時間的生活》導演伏原健之以四封信打動了隱居山中、自給自足的建築師津端修一與英子夫婦，全片充滿各種「好吃、好好吃」的讚嘆，成就了自然風光外的另一種美景。

新生代實力派演員山田杏奈在《山女》詮釋古老神秘傳說。（桃園電影節提供）

《傷痕----老兵的故事》、《亂世小小兵》、《大陳大出走》、《富國島歸來》在短短140分鐘內，分別講述了大時代戰亂動盪之下，大量流離失所的老兵，從四面八方逃難，最後落腳台灣的血淚歷程；《血色之路》將智利火地島19世紀種族滅絕大屠殺搬上大銀幕，逼真殘酷震撼國際影壇。

「遷奇百變----電影萬花筒」充滿了影像創作與敘事形式上的開創實驗性，最特別的是西班牙動畫紀錄片「鋼琴師失蹤之謎」，以流暢風格的動畫形式解開半世紀前一代巴西鋼琴師突然失蹤的謎團，全片以大量bossa nova音樂貫穿，在每個層面上反差襯托出歷史與政治的無情真相；台灣新銳女導演蔡怡芬短片《阿主》以喜劇形式呈現絕望女子自殺前夕，遇上地基主搗亂的黑色幽默場面，本片為世界首映，將與代表台灣參賽奧斯卡最佳短片的驚悚作品《箱子》聯映。

陳竹昇在短片《阿主》扮演調皮地基主。（桃園電影節提供）

第11屆桃園電影節將於8月16至29日之間盛大舉行，更多節目內容與購票資訊，請鎖定官方網站以及FB、IG社群。

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