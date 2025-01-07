邱軍撞死人遭羈押禁見！經紀公司出手了「立即研議解約」

邱軍（資料照，索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕唱紅《運轉人生》的邱軍昨天爆出涉嫌於去年底駕車撞上路旁的2名排班司機，還肇事逃逸，其中一名被撞司機在搶救七日後因傷重不治，基隆地院今晚收受檢察官聲請羈押聲請書及卷證，法官裁定邱軍羈押禁見2個月，將在看守所過年，他的經紀公司金星文創也發聲了，「邱軍對公司隱瞞此事，繼續登台演出，所為已違反合約，本公司將立即與律師及其他合約方研議與邱軍解約。」

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金星文創聲明

針對藝人邱軍駕車肇事，造成嚴重傷亡之不幸事件，聲明如下：

1.謹對本次事件中不幸喪生的受害者李先生及其家屬，以及受傷的陳先生及其家屬，表達最深切的哀悼與慰問。

2.邱軍對公司隱瞞此事，繼續登台演出，所為已違反合約，本公司將立即與律師及其他合約方研議與邱軍解約。

3. 本公司透過新聞媒體報導方知悉此事，第一時間即要求邱軍誠實面對、負起責任，務求配合檢警釐清事實，悉交由司法機關秉公處理。

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