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娛樂 亞洲

鄉民翻出鄭中基舊影片 經紀人何慶湘態度曖昧

鄭中基前經紀人何慶湘（左）與鄭中基。（星島日報提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕港星鄭中基日前宣布與「機動娛樂」終止合作，並大動作切割經紀人何慶湘，指她「工作及道德操守有問題」。隨後鄭中基以情緒健康問題為由，宣布暫時停止活動，並發出聲明表示自己得了憂鬱症且有酗酒問題。外界對鄭中基突然拋出震撼彈感到吃驚並引起熱烈討論，網友更翻出今年4月電視台RTV的YouTube頻道超過60萬訂閱時，鄭中基攜手何慶湘一起拍影片，其中似乎透露不少訊息。

鄭中基（左）被問到最喜歡公司哪個員工。（翻攝自YouTube）

網友在一部名為「六十萬訂閱Q&A要離開香港發展！？巡迴演唱會最新消息、最愛的員工居然是……」的影片，片中鄭中基和何慶湘一同現身回答網友問題。網友問鄭中基最喜歡哪個公司員工？鄭中基剛開始笑而不答，後來又說：有需要能幫上忙的那個。鄭中基回答問題的時候，前經紀人何慶湘多次含笑看著鄭中基，最後鄭中基回答「是秘書Judy」。

何慶湘（右）被問到何時要交男朋友。（翻攝自YouTube）

之後網友又問何慶湘什麼時候才要交男朋友？鄭中基說很多人都問過這個問題，不過他沒辦法回答。何慶湘先看了鄭中基一眼，然後嘆氣說了三次：我也不知道怎麼回答，接著鄭中基竟然拿起酒杯將酒一飲而盡。尷尬過後，何慶湘想要跳過這個問題，鄭中基卻突然追問怎麼能這樣就放過何慶湘，無奈的何慶湘只好說：「我不喜歡年紀比我小的」。聽到答案的鄭中基露出神秘微笑，讓網友感到這裡頭好像藏著祕密。

鄭中基（左）與老婆余思敏。（星島日報提供）

影片曝光當天鄭中基的老婆余思敏曾經在限時動態po文：「Good morning HK, Something big are coming……want to see？（早安香港，有大事要發生了……想知道嗎？）」余思敏還特別標註鄭中基、何慶湘、機動電視台社群帳號。

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