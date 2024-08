鄉民翻出鄭中基舊影片 經紀人何慶湘態度曖昧

鄭中基前經紀人何慶湘(左)與鄭中基。(星島日報提供)

〔記者馮亦寧/綜合報導〕港星鄭中基日前宣布與「機動娛樂」終止合作,並大動作切割經紀人何慶湘,指她「工作及道德操守有問題」。隨後鄭中基以情緒健康問題為由,宣布暫時停止活動,並發出聲明表示自己得了憂鬱症且有酗酒問題。外界對鄭中基突然拋出震撼彈感到吃驚並引起熱烈討論,網友更翻出今年4月電視台RTV的YouTube頻道超過60萬訂閱時,鄭中基攜手何慶湘一起拍影片,其中似乎透露不少訊息。

鄭中基(左)被問到最喜歡公司哪個員工。(翻攝自YouTube)

網友在一部名為「六十萬訂閱Q&A要離開香港發展!?巡迴演唱會最新消息、最愛的員工居然是……」的影片,片中鄭中基和何慶湘一同現身回答網友問題。網友問鄭中基最喜歡哪個公司員工?鄭中基剛開始笑而不答,後來又說:有需要能幫上忙的那個。鄭中基回答問題的時候,前經紀人何慶湘多次含笑看著鄭中基,最後鄭中基回答「是秘書Judy」。

何慶湘(右)被問到何時要交男朋友。(翻攝自YouTube)

之後網友又問何慶湘什麼時候才要交男朋友?鄭中基說很多人都問過這個問題,不過他沒辦法回答。何慶湘先看了鄭中基一眼,然後嘆氣說了三次:我也不知道怎麼回答,接著鄭中基竟然拿起酒杯將酒一飲而盡。尷尬過後,何慶湘想要跳過這個問題,鄭中基卻突然追問怎麼能這樣就放過何慶湘,無奈的何慶湘只好說:「我不喜歡年紀比我小的」。聽到答案的鄭中基露出神秘微笑,讓網友感到這裡頭好像藏著祕密。

鄭中基(左)與老婆余思敏。(星島日報提供)

影片曝光當天鄭中基的老婆余思敏曾經在限時動態po文:「Good morning HK, Something big are coming……want to see?(早安香港,有大事要發生了……想知道嗎?)」余思敏還特別標註鄭中基、何慶湘、機動電視台社群帳號。

☆自由時報電子報提醒您,未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

