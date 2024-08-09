公視講評失言喊「我們中國隊」！再脫口問選手「男的女的」 電視台道歉了

公視講評奧運賽況，在舉重比賽中屢失言。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕昨晚「舉重女神」郭婞淳登場巴黎奧運，全台觀眾集氣關注，不過公視當天負責該場賽事的講評人屠國華，在轉播時講評言論引起爭議，對此，公視今（9）日也發文道歉了。

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公視講評昨在舉重比賽輪到奈及利亞選手出場時，竟脫口「這個是男的還是女的？」播出後被許多人認為發言不恰當，就有網友在threads上直接點名屠國華表示，「如果說屠國華教練認為自己只是不小心，把一些私底下玩笑話拿上檯面──『那就從日常生活開始練習，不要開這種傷人的玩笑。』」更有人質疑為何會有此等低級錯誤，除此之外，輪到中國的羅詩芳上場時，講評還稱是「我們中國隊」，令觀眾傻眼。

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公視聲明表示，電視台在轉播國際賽事，均事前提醒主播、講評者要注意說話用語、避免國格自我矮化、性別歧視、及外貌評論等。很遺憾8/8轉播女子59公斤舉重賽事，出現了講評者性別歧視的不當言論，現場主播隨即提醒「這個話題最近很敏感」而轉移話題，現場的製作人亦隨即提醒後便不再出現，造成觀眾的冒犯及不良觀感，公視體育製作團隊深感抱歉。

公視也強調：「後續賽事將暫停此位講評者工作，我們也會加強在轉播前對主播、球評的提醒叮嚀並慎選，避免類似情事再次發生。」貼文曝光後也引起網友關注，更有人直白表示：「真正的道歉包括把屠國華的名字寫出來！你不用幫他留面子好嗎～」、「你們主播很棒，就是邀請的獎評者不OK！」、「謝謝你們及時的應變處理，希望未來越來越好」。

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