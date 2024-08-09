晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

公視講評失言喊「我們中國隊」！再脫口問選手「男的女的」 電視台道歉了

公視講評奧運賽況，在舉重比賽中屢失言。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕昨晚「舉重女神」郭婞淳登場巴黎奧運，全台觀眾集氣關注，不過公視當天負責該場賽事的講評人屠國華，在轉播時講評言論引起爭議，對此，公視今（9）日也發文道歉了。

相關新聞：巴黎奧運陳玟卉舉重登場 今日賽事預告與轉播

公視講評昨在舉重比賽輪到奈及利亞選手出場時，竟脫口「這個是男的還是女的？」播出後被許多人認為發言不恰當，就有網友在threads上直接點名屠國華表示，「如果說屠國華教練認為自己只是不小心，把一些私底下玩笑話拿上檯面──『那就從日常生活開始練習，不要開這種傷人的玩笑。』」更有人質疑為何會有此等低級錯誤，除此之外，輪到中國的羅詩芳上場時，講評還稱是「我們中國隊」，令觀眾傻眼。

相關新聞：公視不轉播奧運？吳宗憲脫口「頭腦不好」 電視台回應了

公視聲明表示，電視台在轉播國際賽事，均事前提醒主播、講評者要注意說話用語、避免國格自我矮化、性別歧視、及外貌評論等。很遺憾8/8轉播女子59公斤舉重賽事，出現了講評者性別歧視的不當言論，現場主播隨即提醒「這個話題最近很敏感」而轉移話題，現場的製作人亦隨即提醒後便不再出現，造成觀眾的冒犯及不良觀感，公視體育製作團隊深感抱歉。

公視也強調：「後續賽事將暫停此位講評者工作，我們也會加強在轉播前對主播、球評的提醒叮嚀並慎選，避免類似情事再次發生。」貼文曝光後也引起網友關注，更有人直白表示：「真正的道歉包括把屠國華的名字寫出來！你不用幫他留面子好嗎～」、「你們主播很棒，就是邀請的獎評者不OK！」、「謝謝你們及時的應變處理，希望未來越來越好」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中