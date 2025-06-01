小粉紅仇美怒嗆中國哈佛畢業生 氣炸：貪汙權貴

來自中國山東青島的蔣雨融是哈佛大學創校389年來第一位在畢業典禮致詞的中國女性。（美聯社）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國哈佛大學5月29日舉行畢業典禮，一位來自中國青島的畢業生蔣雨融上台致詞，談論多元與人性獲得現場一致好評，沒想到她的畢業致詞卻激怒小粉紅，除肉搜她本人的家世背景之外，更怒嗆她是「貪汙權貴的小孩」，放話要她畢業後留在美國就好，千萬不要回中國成為統治階級。

來自中國山東青島的蔣雨融，今年從哈佛大學甘迺迪學院畢業並取得碩士學位，她從小就被送出國讀書，成績優異。高中時她在英國求學，之後於美國杜克大學主修財經，之後出社會在金融領域工作2年後，申請進入哈佛大學就讀碩士，順利於今年畢業。

請繼續往下閱讀...

蔣雨融風光上台代表哈佛畢業生致詞，但小粉紅卻開心不起來，甚至要她別回中國。（美聯社）

蔣雨融風光上台代表哈佛畢業生致詞，但小粉紅卻開心不起來，他們瘋狂搜出蔣雨融家族在「中國生物多樣性保護與綠色發展基金會」發展極佳，憤怒傳出蔣家資金來源是中國國企，並指蔣雨融家族疑似涉嫌洗錢。

小粉紅也酸諷蔣雨融從小就被送出國讀書，根本就是透過權貴體系安排，只要回到中國就成為權貴體系的一份子，更嗆聲：這就是權貴世襲的過程，難過一般老百姓永無翻身之日。

小粉紅酸諷蔣雨融透過權貴體系安排，只要回到中國就成為權貴體系的一份子。（美聯社）

由於美國總統川普正與哈佛大學對槓中，不但大砍經費，同時還要求國際學生離校，因此蔣雨融畢業致詞中提到的「多元化」與「國際化」得到許多哈佛學子的熱烈掌聲，也有人認為蔣雨融之所以被選為畢業生致詞代表與她的中國身份有關，因為她是哈佛大學創校389年來第一位在畢業典禮致詞的中國女性。

蔣於融以自身在蒙古社會服務經驗，說明現今全球化的意義，她的畢業致詞獲得美國各界好評，但小粉紅很生氣，酸溜溜地在網路說：有國際視野的孩子，思維就是不同，那就留在美國，不要回中國統治老百姓。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法