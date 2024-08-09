張秀卿倒追蔡小虎遭打槍！ 曝驚人內幕「對手是她」

蔡小虎（右）和張秀卿合唱。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰與陽帆主持的民視《超級冰冰Show》，本週大牌秀播出邀請到蔡小虎以及張秀卿來到節目，訪問時，白冰冰帶著神秘微笑爆料：「蔡小虎在後台跟我說是張秀卿倒追他」，張秀卿隨即舉手發誓，正當大家以為她要否認，沒想到張秀卿居然自爆：「是真的」！超直白的坦誠讓全場驚呼連連。

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白冰冰（右）與陽帆（左）主持民視《超級冰冰Show》，邀來蔡小虎（右二）以及張秀卿來到節目。（民視提供）

一開場蔡小虎與張秀卿合作演唱《心所愛的人》，輕快的曲風讓兩人隨著音樂邊唱邊跳，歌王歌后的合唱讓大家聽得如痴如醉，張秀卿更是唱跳到忘我，Ending Pose居然想要跳到蔡小虎身上，讓主持人急忙阻止，深怕「壓壞」蔡小虎，可愛的互動看得出他們的好交情。

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犀利的白冰冰訪談時，問起蔡小虎常常跟龍千玉以及張秀卿合作，跟兩個人合唱比較喜歡誰？讓蔡小虎愣住傻眼，但隨即「得體」回答說：「兩個我都喜歡」，不過當蔡小虎被問到當年有沒有對龍千玉動心展開追求？蔡小虎含蓄說當年都蠻喜歡對方的，更讓白冰冰緊追著問如果回到當年大家都未嫁娶的時候，蔡小虎會選擇龍千玉還是張秀卿當老婆？沒想到蔡小虎害羞地回答會選「阿玉」，讓張秀卿氣得現場追打蔡小虎。

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