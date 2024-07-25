晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

蔡小虎合體龍千玉驚爆「結婚典禮」！ 康康一聽急喊：下一次就是洞房

蔡小虎（左）已許久未上節目。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》日前邀來「螢幕CP合體」蔡小虎和龍千玉，而當許志豪演唱〈愛你到老〉時，蔡小虎提及這首歌是他自己所寫，一時情緒湧上心頭，當眾哽咽說：「我愛一個人就是會到老，這首歌是我本身感情的寫照。」

《綜藝一級棒》眾歌手同台飆歌。（中視提供）

見到蔡小虎與龍千玉一同上節目，主持人康康說：「觀眾點名，說《一級棒》已經播出超過一個月，怎麼還沒看到蔡小虎跟龍千玉。」蔡小虎坦言已經很久沒有上節目；他當年和龍千玉是萬年螢幕CP，兩人一出場就合唱〈烏龍茶〉並外加日文版，輕快的節奏讓眾人忘情跟著搖擺，訪問時兩人說這回先「唱唱歌」，下回「結婚典禮」再來節目舉辦，康康一聽打趣預約第三回：「那再下一次就是洞房了。」幽默話語把蔡小虎給逗樂。

蔡小虎（左）和龍千玉是萬年螢幕CP。（中視提供）

當許志豪演唱〈愛你到老〉一曲時，蔡小虎提及這首歌是他自己所寫，一時情緒湧上心頭，當眾哽咽說：「我對感情是這樣，我愛一個人就是會到老，這首歌是我本身感情的寫照。」雖然很喜歡這首歌，但從來沒有在舞台上表演過，表示許志豪算是第一個，同時給予肯定：「唱得非常好，高音很高、低的很低。」

蔡小虎、龍千玉給足節目面子，一連唱了好幾首歌，像是龍千玉和陳隨意、陳孟賢合唱《天生自然》；蔡小虎與吳勇濱合唱《愛人醉落去》，唱到眾所熟悉的「愛人呦伊呦伊呦伊」，蔡小虎也搭配招牌動作，大展舞台魅力，簡直寶刀未老。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中