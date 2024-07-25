蔡小虎合體龍千玉驚爆「結婚典禮」！ 康康一聽急喊：下一次就是洞房

蔡小虎（左）已許久未上節目。（中視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝一級棒》日前邀來「螢幕CP合體」蔡小虎和龍千玉，而當許志豪演唱〈愛你到老〉時，蔡小虎提及這首歌是他自己所寫，一時情緒湧上心頭，當眾哽咽說：「我愛一個人就是會到老，這首歌是我本身感情的寫照。」

《綜藝一級棒》眾歌手同台飆歌。（中視提供）

見到蔡小虎與龍千玉一同上節目，主持人康康說：「觀眾點名，說《一級棒》已經播出超過一個月，怎麼還沒看到蔡小虎跟龍千玉。」蔡小虎坦言已經很久沒有上節目；他當年和龍千玉是萬年螢幕CP，兩人一出場就合唱〈烏龍茶〉並外加日文版，輕快的節奏讓眾人忘情跟著搖擺，訪問時兩人說這回先「唱唱歌」，下回「結婚典禮」再來節目舉辦，康康一聽打趣預約第三回：「那再下一次就是洞房了。」幽默話語把蔡小虎給逗樂。

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蔡小虎（左）和龍千玉是萬年螢幕CP。（中視提供）

當許志豪演唱〈愛你到老〉一曲時，蔡小虎提及這首歌是他自己所寫，一時情緒湧上心頭，當眾哽咽說：「我對感情是這樣，我愛一個人就是會到老，這首歌是我本身感情的寫照。」雖然很喜歡這首歌，但從來沒有在舞台上表演過，表示許志豪算是第一個，同時給予肯定：「唱得非常好，高音很高、低的很低。」

蔡小虎、龍千玉給足節目面子，一連唱了好幾首歌，像是龍千玉和陳隨意、陳孟賢合唱《天生自然》；蔡小虎與吳勇濱合唱《愛人醉落去》，唱到眾所熟悉的「愛人呦伊呦伊呦伊」，蔡小虎也搭配招牌動作，大展舞台魅力，簡直寶刀未老。

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