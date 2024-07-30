張秀卿愛女21歲了！是美國伯克利高材生 老爸洩未來動向

林宏銘（右）、林秀卿。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕警察歌手林宏銘今天舉辦記者會，宣布成立唱片公司，他與前妻張秀卿的21歲正妹女兒林莉，正在美國就讀伯克利音樂學院，至於是否會簽下林莉發片？林宏銘表示，未來有意邀請女兒擔任公司的製作人。

林莉遺傳父母的音樂細胞，對於音樂很有想法，這幾年在美國伯克利音樂學院求學，時常在社群分享個人音樂作品，最近才過21歲生日。

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張秀卿的寶貝女兒林莉。（翻攝IG）

林宏銘受訪表示，女兒年底從美國伯克利音樂學院畢業後，會先待在美國發展，準備成立工作室，負責音樂製作、混音為主，目前手上就有很多製作案。

其實林宏銘原本就想網羅林莉成為唱片公司的第一位簽約歌手，可是女兒現在只想從事幕後音樂製作，「我為她感到驕傲，但是想到以後很難時常看到她，心情還是有些落寞。」透露成立唱片公司女兒很支持，只是擔心老爸會賠錢。

林宏銘受訪也透露，與女兒林莉之前常約吃飯，可是每次父女倆吃飯時張秀卿都剛好「沒空」，「我女兒很nice，她媽媽比較不nice，我每次講什麼，張秀卿就說『不要講』、『不要影響我們』。」

至於跟前妻還有聯繫嗎？林宏銘打趣：「你現在是要讓她離婚是不是？她老公是不容許我跟她吃飯的。」其實他宣布要成立唱片公司，張秀卿有送上花籃，大方獻上祝福，關係並沒有交惡。

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