李洋最後一舞 奪牌4金句「重新站起來為下一顆球準備」

台灣羽球男子雙打組合李洋/王齊麟拿下巴黎奧運羽球男子雙打金牌。（記者陳志曲攝）

〔記者林南谷／台北報導〕金門子弟李洋與搭檔王齊麟的麟洋配，繼東京奧運後，4日晚間再次挑戰巴黎奧運羽球男子雙打冠軍，經過3局鏖戰成功完成金牌衛冕保衛戰，讓電台主持人歐馬克在激動看完比賽後，分享與麟洋配深聊感想。

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歐馬克難以置信說，人類史上能夠在3年內奪下2屆奧運金牌的人屈指可數（畢竟奧運4年才會辦一次），李洋與王齊麟做到了，成就令人欽佩，不過歐馬克也說，即使是奧運金牌得主，他們也會沮喪、也會感到壓力和疲憊，「他們也會打手遊，也會滑手機玩社群，王齊麟為了備戰奧運封FB和IG（但是換成滑Threads）」，坦言奧運金牌也跟大家一樣，必須面對社群媒體的吸引力。

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奪下金牌後，李洋下跪親吻球場。（記者陳志曲攝）

歐馬克也說，李洋從小並不是一位有天賦的選手，一路打上來，都不是最出色耀眼的那一位，「天賦其實更像是一種詛咒，你會看到從小被稱讚的孩子，患得患失，得失心很重，深怕眼前的失誤會砸壞了他在他人眼中是天才的招牌。」

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當大家讚頌天才，追捧天才，目光放在天才身上，歐馬克認為也許我們該聽的，是李洋的經歷和4句經典話語：

1.我沒辦法決定我的成績如何，但我可以決定我在比賽中的樣子。

2.堅持規律的生活，堅持每天反覆的訓練，是因為我有自己的夢想和目標，是因為我希望自己能變得更好。

3.我也會為不該失誤的球懊惱，為沒救到的球感到惋惜，但當我重新再站起來，就是為下一顆球做準備，因為我知道場上沒有重來一次的機會。

4.學習自律，懂得自尊，擁有自信，每個人的天賦或許不同，但時間對每個人都是是公平的。

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