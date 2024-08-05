麟洋配金牌頒獎人亮晶晶女士 撞臉《食神》薛家燕

擔任麟洋配頒獎人的泰國羽聯主席帕塔瑪（左）被指撞臉電影《食神》好姨。（翻攝自帕塔瑪臉書、香港星島日報）



〔記者林南谷／綜合報導〕台灣黃金羽球男雙李洋／王齊麟4日晚間在巴黎奧運羽球金牌戰，以3局擊敗中國世界第1組合梁偉鏗／王昶，完成二連霸，也是史上首對完成連霸的羽球男雙，更特別的是，賽後頒獎典禮竟也變成大型撞臉現場。

帕塔瑪（前）擔任麟洋配奪金頒獎人。（翻攝自帕塔瑪IG）

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昨晚擔任羽球男雙頒獎人是泰國羽聯主席帕塔瑪（Patama Leeswadtrakul），被台灣網友稱為「亮晶晶女士」，由於帕塔瑪身穿紺色西裝外套搭配長褲，手戴鑽戒、名錶，最搶眼的是方框眼鏡，被網友驚呼造型神似電影《食神》的評審「好姨」薛家燕。

帕塔瑪在個人IG曬出頒獎典禮照片，當時現場上方大螢幕，剛好捕捉到麟洋配。（翻攝自帕塔瑪IG）

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而帕塔瑪也是國際奧委會委員會的成員之一，網友也笑開懷頻頻誇讚帕塔瑪「亮晶晶女士超可愛」、「港風妝容」、「是亮晶晶女士耶」，意外成為話題焦點。

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值得一提的是，除了帕塔瑪撞臉港星薛家燕，金牌戰的中國選手梁偉鏗則被推崇神似網紅蔡哥，王昶則像中國劇的男神張翰。



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