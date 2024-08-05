晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

麟洋配金牌頒獎人亮晶晶女士 撞臉《食神》薛家燕

麟洋配金牌頒獎人亮晶晶女士 撞臉《食神》薛家燕擔任麟洋配頒獎人的泰國羽聯主席帕塔瑪（左）被指撞臉電影《食神》好姨。（翻攝自帕塔瑪臉書、香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕台灣黃金羽球男雙李洋／王齊麟4日晚間在巴黎奧運羽球金牌戰，以3局擊敗中國世界第1組合梁偉鏗／王昶，完成二連霸，也是史上首對完成連霸的羽球男雙，更特別的是，賽後頒獎典禮竟也變成大型撞臉現場。

帕塔瑪（前）擔任麟洋配奪金頒獎人。（翻攝自帕塔瑪IG）帕塔瑪（前）擔任麟洋配奪金頒獎人。（翻攝自帕塔瑪IG）

相關新聞：麟洋配連莊奪金   十元獨家曝王齊麟超閃自拍照

昨晚擔任羽球男雙頒獎人是泰國羽聯主席帕塔瑪（Patama Leeswadtrakul），被台灣網友稱為「亮晶晶女士」，由於帕塔瑪身穿紺色西裝外套搭配長褲，手戴鑽戒、名錶，最搶眼的是方框眼鏡，被網友驚呼造型神似電影《食神》的評審「好姨」薛家燕。

帕塔瑪在個人IG曬出頒獎典禮照片，當時現場上方大螢幕，剛好捕捉到麟洋配。（翻攝自帕塔瑪IG）帕塔瑪在個人IG曬出頒獎典禮照片，當時現場上方大螢幕，剛好捕捉到麟洋配。（翻攝自帕塔瑪IG）

相關新聞：黃捷分享珍藏「麟洋」合照 盼為台灣選手打氣不再受惡意阻饒

而帕塔瑪也是國際奧委會委員會的成員之一，網友也笑開懷頻頻誇讚帕塔瑪「亮晶晶女士超可愛」、「港風妝容」、「是亮晶晶女士耶」，意外成為話題焦點。

相關新聞：二連霸戰勝中國！麟洋配勇奪本屆「台灣首金」  眾星激動看到哭

值得一提的是，除了帕塔瑪撞臉港星薛家燕，金牌戰的中國選手梁偉鏗則被推崇神似網紅蔡哥，王昶則像中國劇的男神張翰。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中