李子森、杜忻恬不藏了！高雄曬恩愛 長輩全都來了

李子森、杜忻恬。（高雄流行音樂中心提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「2024 高流X真愛秀・藍寶石大歌廳」一連兩天在高流熱唱， 台語歌壇「雙生雙旦」唱將曹雅雯、蔡佳麟、李子森、杜忻恬難得合體，四人共組一日限定組合「藍寶石美聲四人幫」輪番獻唱。

李子森、杜忻恬。（高雄流行音樂中心提供）

他們雖是認識多年的好友，但一同站在「藍寶石」舞台上卻是頭一遭，各自拿出看家本領大秀唱功，除了接力獻唱經典歌〈懷念的播音員〉、〈花若離枝〉、〈為你我受冷風吹〉、〈思念的歌〉，讓台下彷彿成了KTV，歌藝精湛的蔡佳麟更以19首歌的情歌串燒掀起全場共鳴。

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此外，四人還與主持群賴慧如、歐漢聲分組「情歌CP」大PK，其中近期受長輩歌迷喜愛的「森恬CP」李子森、杜忻恬攜手合唱耳熟能詳的〈酒矸通賣無〉及〈繁華都是夢〉，掀起台下大合唱。

曹雅雯。（高雄流行音樂中心提供）

蔡佳麟與賴慧如組成「蔡賴配」合唱〈男人情女人心〉，而曹雅雯與歐漢聲則首次合作歌后江蕙與阿杜的經典情歌〈夢中的情話〉，歐漢聲不僅模仿阿杜唱腔，更把阿杜的唱歌神韻模仿到唯妙唯肖，兩人更加碼唱了〈傷心酒店〉，有趣的是，曹雅雯、蔡佳麟、杜忻恬及主持人賴慧如皆是昔日歌唱比賽《明日之星》戰友，一字排開的畫面宛若開起同樂會，讓現場歌迷們嗨翻。

李子森、杜忻恬。（高雄流行音樂中心提供）

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