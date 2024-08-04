邊佑錫捲「皇帝保安」爭議後回歸！秀太平洋肩征服粉絲

邊佑錫暌違近一個月後，終於更新近況。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《背著善宰跑》邊佑錫日前捲「皇帝級保安」風波，不僅丟代言，形象也受影響，後來韓媒「D社」出面澄清替他平反；今（4日）傳出邊佑錫參加朋友婚禮，照片出現在友人IG，小臉配上太平洋肩，韓媒讚嘆不已，稱他再度回歸。

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邊佑錫（右）、朱宇宰（左後）參加友人婚禮，狀態很好。（翻攝自IG）

邊佑錫和朱宇宰現身友人婚禮，只見兩人一左一右在新娘兩側，新郎則在前擺出勝利姿勢，洋溢幸福和樂氛圍，有網友打趣表示新郎新娘非常好命，能有大明星相陪。

此外，邊佑錫自捲入爭議後，昨罕見時隔近一個月，再度更新IG貼文，粉絲對他重新浮出水面感到開心，同時失去的代言廣告也慢慢回歸，成功擺脫爭議。

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