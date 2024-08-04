胡瓜趴地被「臉朝下拖行」 郭忠祐開潑大盆水幫忙洗臉

胡瓜（中）在水裡被拖行。（民視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝大集合》日前到新北萬里錄影，炎炎烈日下，藝人們要在海上進行「奔向大海」，隨著比賽開始，大家都奮力地在海裡衝刺，眼看藝人隊就要取得勝利，沒想到佩德羅將綠茶拉上船的過程中，自己卻摔進海裡。

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胡瓜（中）被郭忠祐潑水。（民視提供）



胡瓜在賽後開放藝人們挑戰海上設施「海戰車」，只要挑戰的三人都能夠在遊玩的過程中不掉入水中就有機會獲得高額獎金；過程中，胡瓜特別欽點籃籃搭檔佩德羅、王芯羽，還偷偷請操作「海戰車」的人卯足全力，全部的人臉上充滿驚恐、不停的尖叫，沒想到籃籃雙手緊抓著不放順利的完成挑戰，但原來這是胡瓜特別安排要惡整籃籃的生日驚喜，孰料她緊抓不放竟然沒掉進海水中，讓胡瓜無奈道「太可惜」，但是眾人還是幫籃籃慶生，並期待明年有機會整到她。

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胡瓜（中）臉朝下被拖行。（民視提供）

接下來進行的單元是「瘋狂黑白猜」，參賽者們除了要隨著音樂搖擺，還需要在特定的節拍中進行黑白猜的挑戰，隨著比賽開始，有些參賽者因為沉迷於跳舞錯過了出拳的時機，立馬被發黃牌。為了讓警告大家要認真玩遊戲，胡瓜祭出懲罰，只要犯規兩次的人都必須進行「拖出去」。胡瓜還親自示範臉朝下趴在沙灘上皮懲罰的姿勢，沒想到被賴慧和劉璇抓準機會抓住雙腳真的被拖了出去，爬起來後的胡瓜無奈表示：「沒想到你們居然真的敢拖，害我臉都髒了！」才剛說完，就看見郭忠祐拿著一盆水出現，二話不說立馬往胡瓜臉上潑去，說要幫忙洗臉，讓胡瓜相當傻眼。

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