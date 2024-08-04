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娛樂 最新消息

余天怎麼了！暴打胡瓜6個巴掌 現場畫面曝光

胡瓜挨了余天巴掌，余祥銓看傻眼。 （高流提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕「2024 高流X真愛秀・藍寶石大歌廳」昨、今兩天在高流盛大登場，主持人胡瓜與神秘嘉賓余天驚喜同台掀起演唱會高潮，余天不忍了，卯起來共打了胡瓜6個巴掌，驚呆現場觀眾。

胡瓜率領子弟兵歐漢聲、賴慧如擔任主持人，首日卡司包括黃西田、阿吉仔、邵大倫、曾心梅、秀蘭瑪雅與向蕙玲接力登台。

余天（左二）狠甩胡瓜巴掌（右二）。 （高流提供）

壓軸登場的余天選唱台語經典《港都夜雨》，余祥銓則是準備了饒舌版本的《榕樹下》，炒熱現場氣氛。 當年在秀場有都市傳說，舉凡被余天呼過巴掌的藝人都會紅，包括張菲、費玉清、胡瓜在內。 今晚余天效果十足，接連賞了胡瓜6個巴掌、歐漢聲也遭殃，總被呼了2個巴掌。

有趣的是，黃西田隨後登台，直接戴著捕手護具要當「擋箭牌」，沒想到余天卻直接把頭盔拿起來，下秒就往黃西田臉上打，嗨喊：「沒有看過這麼皮的，打到我手都麻了。」讓滿場觀眾都笑翻。

黃西田（中）戴著護具登台，余天（左二）依舊沒手軟。 （高流提供）

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