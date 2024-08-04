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娛樂 最新消息

抖出女神真面目！胡瓜親揭林青霞與舊愛秦漢後台互動

胡瓜（中）攜手子弟兵歐漢聲（右）、賴慧如一起主持。（高流提供）

〔記者陽昕翰／高雄報導〕綜藝天王胡瓜親自督軍，「2024 高流X真愛秀・藍寶石大歌廳」連兩天在高雄登場，昨天胡瓜受訪回憶秀場風光，透露當年與林青霞、鍾楚紅、王祖賢等女神一起作秀的難忘回憶。

胡瓜表示，當年與林青霞巡迴台灣演出，一起被關進箱子裡面變魔術，女神就連在後台都跟大家玩在一起，非常親民。

孔鏘在「2024 高流X真愛秀・藍寶石大歌廳」演出。（高流提供）

胡瓜受訪爆料女神真面目，「我們後台若有空檔就會玩骰子，只是秦漢都在看書，林青霞就會罵他『你都在看書，難怪我會輸。』」抖出當年林青霞與舊愛的陳年往事。

高流「藍寶石」帶領樂迷重返80年代感受秀場風華，主辦單位加碼宣布，8月6日開展的藍寶石大歌廳《秀場傳奇》故事展，可憑演唱會門票在年底前免費預約看展，可飽覽兩大展區內的8組訪談、11套經典秀服及超過百件珍貴展品。

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