李鍾碩兩年沒戲演！韓媒爆：他常臨時放鴿子

李鍾碩悠閒度假中。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓男神李鍾碩上部戲劇是2022年的《黑話律師》，今（4）韓媒報導，有工作人員聲稱，李鍾碩是屬於「出爾反爾」型的演員，常臨時放劇組鴿子，甚至曾在讀劇會前一天取消演出，讓人很頭痛。

報導指出，李鍾碩原訂2018年要演出Netflix原創劇《再見吧》（暫譯），是李鍾碩和金智媛繼《歡樂滿屋2：短腿的反擊》後再合作，沒想到他卻在劇本閱讀前一天臨時取消，相傳劇組為此傷腦筋。

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去年12月，李鍾碩原本有望演出《太陽的後裔》名導李應福的新作《我也反對我的戀愛》（暫譯），合作女主角高旻示，不料後來他以要拍電影為由，辭演男主角，令粉絲感到遺憾。

李鍾碩被爆是臨時放鳥類型的演員。（翻攝自IG）

另外，有消息稱李鍾碩今年4月原本有望演出漫改新劇《一秒》（暫譯），講述特殊能力的消防員的故事，沒想到公司後來確認他拒絕作品邀約，外傳他是出於對作品的謹慎考量，決定不出手。

韓網流傳李鍾碩「臨時放鳥」的個性因此惹到Netflix，確實他自2019年《羅曼史是別冊附錄》後，再沒拍過Netflix作品，令部分粉絲感到憂心，也有人稱「看來臨時拒絕是習慣了」、「難怪最近還看不到他」。

雖然韓網熱議李鍾碩作品選擇態度，但他昨仍在IG曬出悠閒度假照，發文稱和家人正開心享受幸福時光，完全不受傳言影響。

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