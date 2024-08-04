男方家長提出「婚後拋頭露面很丟臉」   蘿莉塔婚事急踩煞車

蘿莉塔曾交往很大男人主義的男生。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《同學來了》明（5日）晚9點播出「現今世道不一樣了？大男人你哪根蔥啊！大女人說了算」，蘿莉塔曾交往過很大男人主義的男生：「跟某一任講到結婚的時候，他說『結婚之後，妳就不能出去工作』，我想說奇怪，明明他是喝過洋墨水的人，怎麼講這樣的話。」直到見家長時她才發現原來男方家非常傳統：「他爸媽就是這樣，吃飯時也一直說『女生婚後在外拋頭露臉很丟臉』，所以後來我們也沒結。」

趙正平認為交往前就該了解彼此的價值觀是否一致。（中天提供）

趙正平則覺得交往前就該了解彼此的價值觀是否一致：「這個要吵是吵不完的，像我也有些大男人，交往都是以結婚為前提，再來我只給對方3個月的時間，妳沒有要在一起，就把之前送妳的包還回來！」此話一出，全場罵聲不斷，趙正平連忙解釋：「3個月是希望不要浪費彼此時間，不然在一起3年之後才說分手，沒有意義。」

請繼續往下閱讀...

劉書宏認為男女之間溝通很重要。（中天提供）

劉書宏則覺得男女之間溝通很重要：「我覺得大女人有個通病就是缺乏溝通，剛開始約會的時候，女生都會表現的溫柔、可愛，還會說『你要有空間或出去喝酒都OK』，但在一起後就發現她其實是個大女人，說一就是一，說二就是二。」他也分享自己遇過的狀況：「第一次帶她看球賽，她覺得無聊就說『下次你可以約朋友去』，但後來有別的女生約我，或者跟一群朋友，她都說不行。」在場來賓聽了都覺得要尊重另一半，和異性朋友保持距離，但劉書宏介意的是女方標準不一：「有男性朋友邀約她，她跟我講『我之前的約會對象回台灣，我要跟他出去喝酒』，我說不能去，她就會說『你是不是在限制我的自由』？」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法