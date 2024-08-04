晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

男方家長提出「婚後拋頭露面很丟臉」   蘿莉塔婚事急踩煞車

蘿莉塔曾交往很大男人主義的男生。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《同學來了》明（5日）晚9點播出「現今世道不一樣了？大男人你哪根蔥啊！大女人說了算」，蘿莉塔曾交往過很大男人主義的男生：「跟某一任講到結婚的時候，他說『結婚之後，妳就不能出去工作』，我想說奇怪，明明他是喝過洋墨水的人，怎麼講這樣的話。」直到見家長時她才發現原來男方家非常傳統：「他爸媽就是這樣，吃飯時也一直說『女生婚後在外拋頭露臉很丟臉』，所以後來我們也沒結。」

趙正平認為交往前就該了解彼此的價值觀是否一致。（中天提供）

趙正平則覺得交往前就該了解彼此的價值觀是否一致：「這個要吵是吵不完的，像我也有些大男人，交往都是以結婚為前提，再來我只給對方3個月的時間，妳沒有要在一起，就把之前送妳的包還回來！」此話一出，全場罵聲不斷，趙正平連忙解釋：「3個月是希望不要浪費彼此時間，不然在一起3年之後才說分手，沒有意義。」

劉書宏認為男女之間溝通很重要。（中天提供）

劉書宏則覺得男女之間溝通很重要：「我覺得大女人有個通病就是缺乏溝通，剛開始約會的時候，女生都會表現的溫柔、可愛，還會說『你要有空間或出去喝酒都OK』，但在一起後就發現她其實是個大女人，說一就是一，說二就是二。」他也分享自己遇過的狀況：「第一次帶她看球賽，她覺得無聊就說『下次你可以約朋友去』，但後來有別的女生約我，或者跟一群朋友，她都說不行。」在場來賓聽了都覺得要尊重另一半，和異性朋友保持距離，但劉書宏介意的是女方標準不一：「有男性朋友邀約她，她跟我講『我之前的約會對象回台灣，我要跟他出去喝酒』，我說不能去，她就會說『你是不是在限制我的自由』？」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中