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娛樂 最新消息

法國21歲撐竿跳選手爆紅！GG意外撞橫桿影片瘋傳

法國撐竿跳選手阿米拉迪因「下面一大包」碰倒橫桿無緣晉級。（翻攝自IG、Threads）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2024年奧運近期開幕，運動過程中難免出現尷尬走光等意外，先前開幕式才有一名男舞者因舞蹈動作關係不小心露出半邊睪丸，引爆話題。3日的男子撐桿跳項目預賽中也出現類似情況，法國選手阿米拉迪（Anthony Ammirati）「下面一大包」碰倒橫桿無緣晉級，引發關注。

阿米拉迪在5米70撐竿跳時雙腿已經跨過，但下體不慎擦撞橫桿，導致橫桿掉落在地。（翻攝自Threads）

法國撐竿跳選手阿米拉迪在3日預賽時出了意外，在5米70的高度時，兩次試跳均失敗而回遭出局，最終僅獲5米60的成績。從釋出片段可見，阿米拉迪在撐竿跳時雙腿已經成功跨過，但在將要過橫桿那關時，下體不慎擦撞橫桿，導致橫桿掉落在地，該畫面也被網友以慢速、放大檢視。

由於阿米拉迪的「大鵰」形狀太過明顯，影片隨即爆紅，網友紛紛留言虧，「最佳落敗法 !」、「男人的尊嚴還在」、「好奇他會怎樣和教練解釋」、「誰也是因為他的法棍來看影片的」。

由 @tw11406 發佈
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