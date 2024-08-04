奧運游泳金牌得主是周杰倫鐵粉！一「證據」被狂讚有品味

潘展樂奪下奧運游泳金牌，開心過20歲生日。（翻攝自微博）

〔記者陳慧玲／台北報導〕才剛拿下巴黎奧運游泳100公尺自由式金牌的中國「飛魚」潘展樂，今（4）天過20歲生日，除了得金牌引起話題，另一項被熱烈討論的則是他是「周董」周杰倫的鐵粉，網友狂讚他有品味。

周董出道時，潘展樂還沒出生，不過周董卻成為他音樂上的偶像，網友發現，潘展樂在社群的封面照，一口氣放了6張周董不同時期音樂或電影作品的照片或海報，其中包括周董在2001年推出的專輯《范特西》封面照，那時潘展樂也還沒有出生。

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周杰倫的音樂受到不同年齡層喜愛，《范特西》專輯是經典之一。（翻攝自微博）

除了游泳，潘展樂最大興趣就是聽音樂，周董之外，他也聽陳奕迅、林俊傑、鄧紫棋的歌曲，他的社群封面照除了有6張周董照片，另一張則是陳奕迅照片，兩位都是金曲歌王。

這次奧運，潘展樂拿下金牌時還沒滿20歲，但以46.4秒刷新世界紀錄，好成績和他的音樂品味都引起網友討論。

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