土耳其射擊選手迪凱區爆紅 吳鳳驚曝特殊背景

土耳其射擊好手迪凱區（右）與塔爾汗聯手拿下銀牌。（翻攝自土耳其公共電視）

〔記者林南谷／台北報導〕來自土耳其51歲射擊好手迪凱區（Yusuf Dikec），前天在巴黎奧運混合團體10公尺空氣手槍項目，與搭檔塔爾汗（Şevval ïlayda Tarhan）聯手奪下銀牌，最讓外界嘖嘖稱奇是，迪凱區在場上幾乎沒有任何裝備樣貌，引發熱議，同樣來自土耳其的藝人吳鳳，特別發文替網友粉絲介紹迪凱區。

相關新聞：土耳其大叔裸裝上陣奪銀牌 布農族醫師也癡迷

請繼續往下閱讀...

吳鳳表示，迪凱區的職業是職業軍人，應該看過的武器比所有選手多了好幾倍，再加上軍人的工作環境，遇到的狀況應該更危險，「所以也許我們很緊張的時刻，他覺得小case。」

相關新聞：奧運射擊》裸裝上陣拿銀牌 土耳其大叔霸氣：我是天生射手

土耳其51歲射擊好手迪凱區（右）因為其瀟灑的射姿爆紅。（翻攝自X）

迪凱區拿下銀牌，吳鳳好開心他為土耳其奪下一面獎，「恭喜他，也許有一天台灣可以邀請他，把自己的經驗分享給台灣選手，搞不好下一次換台灣選手輕輕鬆鬆拿獎牌。」

相關新聞：奧運射擊》反差萌！土耳其「殺手級」銀牌選手 「超喜歡貓咪」

迪凱區與塔爾汗組合一開始在資格賽當中射下582分以分組第一晉級，但再隔天金牌賽拿下14分，不敵塞爾維亞組合只拿銀牌，不過這是迪凱區生涯第一面奧運獎牌，特別的是，參加奧運許多射擊選手，大多數會戴上射擊用的特製眼鏡以及保護耳朵的裝置，凱迪區卻沒有使用任何特製裝備，僅帶著一般的眼鏡以及普通的耳塞來保護耳朵，一舉讓他圈粉無數。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法