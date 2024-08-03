林莎寫真破尺度「全裸泡湯」曲線全露！驚曝回台體重反彈5kg

〔記者林欣穎／台北報導〕林莎今（3）日舉辦寫真書《3分鐘熱度》粉絲見面簽書會，特地到沖繩拍攝寫真，更大尺度「全裸泡湯」，林莎也直呼當時是身材巔峰、最瘦的時候，不過也哀喊當時為了維持身材，都不敢吃美食。

林莎簽書見面記者會。（記者陳奕全攝）

林莎8個月前去沖繩完成寫真書拍攝，這也是她人生第一本海外寫真書，她分享最喜歡的照片，是團隊找到了秘境海灘，「完全沒有其他人的無人沙灘，（拍攝）可以放得很開。」其中還有在湯屋挑戰大尺度的全裸三點不露拍攝，林莎表示現場有做清場，自己也有保護措施，並沒有因此害羞緊張，「整個拍攝過程就像出去玩。」

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林莎在沖繩發現無人海灘。（記者林欣穎攝）

她也說當時是體重最瘦的時期，只有42公斤，為了展現出身材曲線，她幾乎都沒吃到沖繩美食，不過最近接下《食尚玩家》後，前陣子在節目上量體重驚覺胖了5公斤，不過她隨即笑稱：「可能體重機也有問題，其他人量數值也怪怪的。」

而父親節將至，林莎坦言工作忙可能回不去南部，不過提到前陣子到南部出外景，爸爸還有接送她，也有一起吃過飯，往年也不太過父親節，都是包紅包給爸爸，今年則是想替爸爸換一台車，「爸爸想換電動車，再看他想換哪一台，感謝爸爸有時候都會接送我。」

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