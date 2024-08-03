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娛樂 電視

樂天女孩自爆一年沒收入！Yuri露面曝近況 揭續約動向

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天啦啦隊女孩「Yuri」陳怡叡擁有高人氣，不過6月時曾在直播上透露．自從2020年轉隊後，首次遇到整個月沒有應援及商業工作，直呼「找不到任何繼續留下來的理由」，今（3）日她現身迪化街甜點店擔任一日店長，透露近況坦言近一年沒有收入，「蠻多女孩都有一樣的困擾，希望球隊有聽到我們的訴求，開始幫我們處理這件事情。」

Yuri現身迪化街甜點店擔任一日店長。（記者林欣穎攝）

Yuri坦言有近一年沒商演，最嚴重的是一年沒收入，且其他30幾個團員可能也是面臨同樣困擾，至於有關當時直播疑似不滿球隊沒有安排應援，她今則改口表示，「因為球隊那邊有一些內部的安排，確實那時候球隊內部是沒有工作的。」提到球團安排的場次會以一年計算，「所有女孩都是一模一樣的場次，大家如果有事情都可以協調換班。」

Yuri現身迪化街甜點店擔任一日店長。（記者林欣穎攝）

至於被問到明年是否會續留樂天？她坦言不清楚，目前順其自然，透露將在月底發行單曲，現在的重心都放在音樂上，而過去她曾與羽球國手王齊麟傳緋聞，今則說有關心奧運，直呼麟洋配超厲害、比賽相當刺激。

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