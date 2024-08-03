台灣碧昂絲原來是他！金曲獎槓龜認了：講別人壞話

〔記者陽昕翰／台北報導〕有「台灣碧昂絲」稱號的排灣族歌手舞炯恩將舉辦個唱，為了演唱會他放話不能輸，「希望體態能再緊一點，重點是線條漂亮」，加上這次身兼音樂總監重任，「一個頭兩個大，希望把音樂快速的完成，讓我能專心在舞台上呈現。」

舞炯恩以族語專輯《Vusam種子》入圍本屆金曲獎多項大獎，他最後沒能得獎，自信稱：「不難過，越戰越勇。」透露典禮結束後，跟著音樂圈的好友去聚餐，「順便講別人的壞話，開玩笑的啦。」

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舞炯恩將舉辦演唱會。（斯納伊工作室提供）

舞炯恩10月5日要在Legacy Taipei舉辦「太陽之子」演唱會，他表示：「我們排灣族有這麼一句話，『第一個看見太陽的孩子就是長子』。」提到在台北這座城市聚集很多原住民族，甚至熱愛原住民音樂的非原民聽眾，他笑說：「要請大家來看看我殺翻全場的超級感染力。」

舞炯恩為演唱會主視覺的造型取名「太陽系不分美戰士」，編號則是「一零零五」，他解釋：「發想原型是來自排灣族『太陽之子』的概念，而選擇白色也是因為白光，是彩虹顏色的集合體。」

舞炯恩分享穿脫這套「太陽系不分美戰士」造型並不困難，「但因為裙擺太長，走路的時候不小心踩到裙襬，曾在片場重重的摔了一跤。」

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