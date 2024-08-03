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娛樂 電影

《死侍與金鋼狼》全球票房飆破6.3億美金！速登年度第4名

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙今年唯一大銀幕鉅作《死侍與金鋼狼》持續在全球熱賣，目前全球票房已突破6.3億美金（約台幣205.88億元），登上今年度全球票房第4名，僅次於《腦筋急轉彎2》的15.23億美金（約台幣497.71億元）、《沙丘：第二部》的7.11億美金（約台幣232.35億元），以及《神偷奶爸4》的6.86億美金（約台幣224.18億元）。

《死侍與金鋼狼》持續在全球狂賣，預計本週末將登上全球年度票房第2名。（漫威影業提供）

電影上映首週末一舉打破全球、北美、全台年度開片紀錄，並登上影史全球及北美的R級（美國限制級）電影開片冠軍。全球票房預計本週末（8月2至4日）結束將衝破8億美金（約台幣261.44億元）大關，登上今年度全球票房第2名。

目前該片北美票房也已高達2.98億美金（約台幣97.38億元），預計當地週五（2日）結束就會突破3億美金（約台幣98.04億），並登上北美今年度票房第2名。台灣方面，全台票房已破台幣1.5億，預計今天（3日）將擠進今年度票房第6名。《死侍與金鋼狼》持續在台上映中。

※文中美金匯率換算為32.68

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