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娛樂 歐美

阿湯哥傳將空降奧運閉幕式！交接儀式上演「不可能的任務」現實版

湯姆克魯斯經常親自上陣執行特技動作。（翻攝自X）

〔記者許世穎／綜合報導〕根據八卦媒體《TMZ》報導，「阿湯哥」湯姆克魯斯將參與本屆巴黎奧運會閉幕式，並上演他最擅長的特技動作，將會旗帶到下一屆（2028年）奧運舉辦地洛杉磯。

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報導指出，62歲的阿湯哥將在8月11日舉行的閉幕式上，從法蘭西體育場的上方用繩索垂降，落在體育場地面，拿起奧運會會旗。隨後電視直播畫面將切到一段預錄的影片，阿湯哥搭乘飛機把會旗從巴黎帶到洛杉磯，然後跳傘降落到著名的「好萊塢」地標上。

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這似乎也說明了阿湯哥今年3月被拍到在「好萊塢」地標上拍攝的部分，接著他會將旗幟傳給幾名奧運選手。另有消息來源透露，阿湯哥在法蘭西體育場的動作特技還在規劃中。因為整個安排都很複雜，「可能會有一名替身來代替他做繩索垂降的部分。」

消息來源也指出，是阿湯哥親自促進這樁美事的，「他找上國際奧委會，提出以特技動作來完成巴黎和洛杉磯奧運會的交接。」

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