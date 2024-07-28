阿湯哥獲頒法國騎士勳章！看巴黎奧運「觀眾搶合照」

湯姆克魯斯（右）觀看游泳比賽，與群眾一同拍手叫好。（美聯社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕「阿湯哥」湯姆克魯斯近期現身法國巴黎奧運觀賽，許多一同與他一起觀看游泳比賽的觀眾爭相與阿湯哥握手、拍照，人氣無法擋，轉播畫面也數度拍攝阿湯哥，簡直比選手還要搶眼。

湯姆克魯斯（中）看比賽，觀眾搶著與他握手。（美聯社 ）

阿湯哥此行來到法國，在巴黎奧運開幕式前幾個小時，於當地時間26日從法國文化部長達狄（Rachida Dati）手上獲頒法國榮譽軍團騎士勳章，表彰他對法國做出的特殊貢獻。曾經獲得該勳章的傑出人士包括奧斯卡得主勞勃·瑞福（Robert Redford）、大導演馬丁·史柯西斯（Martin Scorsese）、好萊塢巨星克林·伊斯威特（Clint Eastwood）。

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法國文化部長達狄授予湯姆克魯斯（右）法國榮譽軍團騎士勳章。（翻攝自X）

法國文化部長達狄在X（原推特）宣布，授予湯姆克魯斯藝術與文學騎士勳章，並提到湯姆克魯斯在2017年於巴黎拍攝《不不可能的任務：全面瓦解》展現了法國首都之美，「他對電影以及電影院的熱情激勵著所有影迷。」根據《綜藝報》報導，這場儀式保密到家，湯姆克魯斯尚未對此發表感言。

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