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娛樂 電視

鬼鬼認了未婚當媽！坎坷情史一次看 曾為他落淚

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「鬼鬼」吳映潔今（10）日突然在社群宣布懷孕當媽的喜訊，震驚大票粉絲，她並未公布「孩子的爸」是誰，也認了未婚當媽。事實上，她2024年6月出席活動時還表示，自己仍單身，不料2025年一開始，她就成為新手媽。

「鬼鬼」吳映潔。（資料照）「鬼鬼」吳映潔。（資料照）

鬼鬼消失多時，今天突然在社群宣布懷孕當媽的好消息，並公開了孕照，「讓自己慢下腳步，好好休息，好好孕育，好好兩個心臟一起呼吸著，好好記得這一切，好好感謝自己的勇氣，好好變成一個更勇敢的角色，好好愛妳，好好努力以後的生活，為了我們！」

隨著鬼鬼懷孕的喜訊，她過往的情史也被挖出，她在演藝圈異性緣非常好，曾跟「王子」邱勝翊、炎亞綸、2PM玉澤演、周湯豪、胡宇威、連晨翔、禾浩辰傳緋聞，不過都沒有著落。

鬼鬼曾和胡宇威交往過，當時甚至傳出陳庭妮介入兩人感情，三角戀疑雲也鬧得沸沸揚揚，被鬼媽指控男方劈腿，不過經紀公司當時就發聲明表示，胡宇威在拍《真愛》系列前就已和鬼鬼斷聯，間接承認「胡鬼戀」告終，更沒介入一說。

鬼鬼（右）、胡宇威。（資料照，中視提供）鬼鬼（右）、胡宇威。（資料照，中視提供）

鬼鬼與SpeXial晨翔也有過緋聞，當時有週刊爆料，晨翔會像男主人般替不在台灣的鬼鬼「看家」，後來晨翔又被爆出與另一名女性周旋，當時晨翔還對此發長文解釋，「我現階段並沒有談感情的打算！和任何女性朋友也絕對不會有任何發展的空間，這是確定的」，否認與兩女的關係，而鬼鬼隔數月現身記者會，被問及感情狀態，默認「鬼翔戀」但也宣告分手。

鬼鬼（右）、禾浩辰。（資料照）鬼鬼（右）、禾浩辰。（資料照）

鬼鬼2022年傳出與禾浩辰結束4年戀情，儘管這段戀情兩人始終都未正面承認，僅透過經紀人說「一直是朋友」，不過，鬼鬼受訪時認了有為情傷落淚，「就算有曖昧對象，如果沒有得到什麼結果，就還是會哭。」禾浩辰最終也揮別鬼鬼，與演員吳品潔疑似同居，雙方的態度就大方許多，透過經紀人認愛，「正在發展中」，盼望外界給予空間。

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