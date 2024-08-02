晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

徐凱希代班主持遭趙正平教訓 大膽回嘴「一句話」讓他愣住

〔記者侯家瑜／台北報導〕《全員請上車》本週日播出「全員瞎拼趣」挑戰賽，邀請到趙正平、芳芸一同上節目玩遊戲，並找來徐凱希擔任代班關主，節目再度回到百貨裡闖關，要比拚大家對商品的熟悉程度。

趙正平外型遭指點，忍不住爆粗口。（台視提供）

開錄沒多久，趙正平就嚴厲教訓徐凱希主持節奏亂，前面話沒講完就急著介紹遊戲規則，徐凱希也大膽回嘴：「你就一直搶話啊！」瞬間讓趙正平愣在原地，張立東則在一旁補槍：「趙哥，她的節目現在比你多！」讓趙正平丟下手上道具無言以對。

代班關主徐凱希開嗆趙正平。（台視提供）

而久違未上節目的趙正平外型也備受關注，哈孝遠先是討論起趙正平的眼線跟平常見到時有些不同，王少偉馬上開玩笑說是因為臉變大導致眼線變淡，張立東則總結：「就是雙眼皮鬆了啦！」面對大家不間斷的攻擊，趙正平強力隱忍，直到最後鯰魚哥直言：「我第一次看到青蛙有鰓。」才讓趙正平爆粗口一腳飛踢鯰魚哥，甚至追出鏡頭外，互相鬥嘴場面相當歡樂。

芳芸（右）搭檔趙正平擔心被罵。（台視提供）

其中一關遊戲需要兩兩合作，聽完隊友的描述後在美食街尋找正確的料理，芳芸與趙正平抽籤成為搭檔，這讓芳芸產生不少壓力，賽前緊張表示：「我覺得我會被罵。」眾人則正向給足信心，芳芸在時間壓力下擠出幾個關鍵字，不過趙正平聽完後毫無頭緒表示：「就這樣？都不知道在講什麼。」讓芳芸相當懊惱。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中