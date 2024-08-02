D奶女神「睡到一半掛急診」！急喊：工作怎麼辦...病因曝光

女星夏乙薇擁有童顏外表及D罩杯傲人上圍。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星夏乙薇擁有童顏外表及D罩杯傲人上圍，是許多人心中的女神，也是許多綜藝節目的常客。昨（1）日，她突然在社群PO出一張黑白醫院病床照，透露自己睡到一半掛急診，消息曝光也讓粉絲相當擔心。

夏乙薇昨（1）日突發黑白病床照，讓人十分憂心。（翻攝自IG）

夏乙薇昨（1）日突然在IG限動PO出黑白醫院病床照，並透露自己睡一半送急診，但他表示最擔心的還是自己中午的工作，對於工作十分敬業。後續經過短時間休息，夏乙薇似乎仍舊參與節目錄影，但從她與女星蘇心甯的合照，可以看到狀況看起來還行，而後她再發一則IG限動，表示：「工作完立刻回家休息，後面行程都先取消。」

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夏乙薇後去有趣參與節目錄製，從她與蘇心甯合照氣色算還行。（翻攝自IG）

而後今（2）日，她將自己的最新病況PO曝光，她表示睡到一半送急診，是因為當時心臟、喉嚨與耳朵爆痛，隨後也透露原因：「急診醫師初判與胃有關，所以我今天立刻回診，安排後面的檢查了。」最後也向關心她的記者媒體致謝。

夏乙薇後續公開病因。（翻攝自IG）

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