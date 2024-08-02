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台灣拳后林郁婷出征巴黎奧運 反擊性別爭議委屈內情全說了

〔記者陽昕翰／台北報導〕「台灣拳后」林郁婷與「國民女友」羅嘉翎出征巴黎奧運，兩人行前拍攝時尚雜誌，前者以奪牌大熱門之姿征戰拳擊擂台，後者則以跆拳道成為上屆黑馬，有望都在本屆奧運為台灣爭奪獎牌。

林郁婷（左）與羅嘉翎出征巴黎奧運。（VOGUE雜誌提供）

林郁婷是台灣史無前例的卓越拳后，她接受時尚雜誌訪問，談及2023年在世錦賽拿下銅牌，沒想到在頒獎典禮前被告知性別檢測異常，獎牌遭到取消的低潮。

對於這項不合理的指控，林郁婷選擇靜默，要用成績證明一切，直到7個月後的杭州亞運，她捲土重來，成為台灣首位亞運摘金的女拳手，也拿下了巴黎奧運的門票。

「台灣拳后」林郁婷拍攝時尚雜誌。（VOGUE雜誌提供）

對於被誤會為男性拳擊手，林郁婷認為，原因或許只是她中性的打扮、短髮，加上175公分的高挑身材。「我覺得自己像是岳飛，被冠上了莫須有的罪名。」

林郁婷在訪談中談到：「我參與這個協會的比賽那麼多次，光世錦賽就七次，怎麼只有這次說我有問題。不能因為我的長相打扮不同於傳統女性的樣貌，就這樣對我。他們也沒有公佈檢測過程，直接給出一張紙就說結果不符合，這就是違反流程的事。」

「國民女友」羅嘉翎美照曝光。（VOGUE雜誌提供）

慶幸堅強的林郁婷，無懼外界的流言蜚語，在杭州亞運風光拿下金牌，「或許老天爺覺得一定要讓我經歷這樣的考驗，才讓我拿下亞運金牌。我覺得這是上天給我的功課，我也證明了自己沒有被擊敗，一樣做我熱愛的事情，一樣在我的專業上發光發熱。」

現在林郁婷唯一的目標，就是放在巴黎奧運的獎牌上，堅定表示，「在經歷了性別爭議後，我更想證明自己。能夠站上奧運的舞台，就已經讓所有謠言不攻自破，還需要多說什麼嗎？」

林郁婷直言，從小努力到現在，追逐夢想的腳步沒有停止，「現在離金滿貫更近一步，更靠近終極目標。」

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